Bel colpo del Cosenza, ma non in campo: l’ex presidente del Crotone Salvatore Gualtieri è il nuovo DG. La storia questa volta sarà diversa?

Il Cosenza si muove all’improvviso, sottotraccia e sotto la tempesta. Annunciato ufficialmente un bel colpo, ma non in campo, bensì sulla scrivania. “Il Cosenza Calcio comunica di aver nominato Salvatore Gualtieri come nuovo Direttore Generale“ si legge in una nota. “Gualtieri vanta una lunga esperienza nel calcio italiano: ex presidente del Crotone, consigliere e vicepresidente di Lega Serie B e dirigente di Frosinone Calcio per 7 anni, dove ha curato marketing, comunicazione, i rapporti istituzionali e la gestione dello stadio. Un professionista di grande esperienza, riconosciuto anche con prestigiosi premi per la sua carriera dirigenziale. Da oggi porta al Cosenza la sua competenza, sua esperienza e la sua capacità di valorizzare società e territorio”.

Guarascio va a pescare nuovamente da ex Crotone, come accaduto con Ursino lo scorso anno. La speranza, però, è che l’epilogo questa volta sia diverso. Sempre pienamente contestato (non più solo dalla piazza ma anche dalla stampa, che diserta le conferenze di Buscé), il presidente del Cosenza si mette dentro un profilo di ottima levatura e credibilità all’interno del mondo calcistico. I dubbi, per la piazza, sono sempre gli stessi: riuscirà a coesistere con Guarascio o farà la fine degli altri?