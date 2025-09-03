Bagnara Calabra, 1° Festival Mariano nel giorno della canonizzazione di Carlo Acutis | FOTO

StrettoWeb

Domenica prossima 7 settembre 2025, la Cittadella dell’Immacolata sarà custode e testimone di un evento di straordinaria intensità spirituale: il 1° Festival Mariano, una giornata interamente consacrata alla Vergine Maria e all’approfondimento di alcune tematiche della vita cristiana. L’iniziativa, che porta il motto “Tutto è poco per Te, o Madre!”, nasce come risposta al desiderio di offrire ai fedeli un’occasione privilegiata di preghiera, formazione e comunione fraterna. È rivolta in modo particolare a quanti avvertono il bisogno di riscoprire il senso profondo del proprio cammino di fede.

L’edizione inaugurale del Festival coincide con una data destinata a entrare nella storia della Chiesa: la canonizzazione di San Carlo Acutis. Proprio per questo, alle 10.15 sarà inaugurata la Mostra Mariana a lui dedicata, un tributo a questo giovane che, attraverso l’amore per l’Eucaristia e la devozione mariana, ha saputo parlare al cuore di migliaia di persone in ogni parte del mondo.

La giornata si aprirà alle 9.30 con l’apertura della Prayer Area, luogo di silenzio e contemplazione. Alle 10.00 sono attesi pellegrini ciclisti, che giungeranno alla Cittadella: segno di fede e di offerta personale. Alle 10.30 si vivrà il primo grande momento liturgico con la Santa Messa, seguita dal canto dell’Angelus, dall’omaggio floreale alla Torre dell’Immacolata e dal volo delle colombe bianche della Pace, segni concreti di affidamento e di preghiera universale.

Dopo il pranzo comunitario, alle 15.00 avrà luogo il Convegno e Tavola Rotonda “La vocazione”, riflessione aperta a tutti su come discernere e rispondere alla chiamata del Signore.

Il pomeriggio proseguirà alle 16.00 con musica e animazione, alle 17.00 con il Percorso della Via Matris e alle 17.30 con l’Adorazione eucaristica, che preparerà i cuori alla Solenne Celebrazione Eucaristica delle 18.30. La giornata si concluderà con l’accensione delle fiaccole votive alla Grotta di Lourdes, un gesto che illuminerà la notte come segno di speranza e intercessione.

Il Festival rappresenta un’occasione prestigiosa per il territorio, capace di richiamare fedeli da diverse parti della Calabrua e di consolidare la Cittadella dell’Immacolata come centro di spiritualità mariana e punto di riferimento per chi cerca un incontro autentico con Cristo attraverso Maria.

Per tutta la giornata, i Padri della Fraternità saranno disponibili per le confessioni, offrendo ai pellegrini la possibilità di vivere un’esperienza di vera rinascita spirituale.

In un tempo in cui la fretta, la distrazione e l’individualismo rischiano di spegnere il fuoco della fede, il 1° Festival Mariano si propone come faro acceso sul cammino dei credenti, un invito ad aprire il cuore, a pregare con Maria e a lasciarsi condurre dal suo amore materno verso Cristo.