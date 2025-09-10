Avviato il confronto sul raddoppio ferroviario tra Catania e Messina – stazione di Taormina

“Primo incontro oggi a Palazzo d’Orléans per il tavolo tecnico permanente istituito alla Presidenza della Regione Siciliana per ottimizzare il progetto del raddoppio ferroviario della tratta Catania-Messina-Stazione di Taormina e interconnessione con Letojanni. All’incontro erano presenti il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, Salvatore Lizzio, il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali relativi alla linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, Filippo Palazzo, i rappresentanti di Rfi e Italferr“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“La riunione è stata coordinata da Simona Vicari, esperta per le infrastrutture del presidente della Regione. Tra le problematiche affrontare dal tavolo tecnico le ripercussioni dei lavori sull’assetto del territorio del comprensorio; il collegamento diretto al centro storico di Taormina dalla stazione ferroviaria interrata; soluzioni alternativa all’interconnessione con la stazione di Letojanni; il collegamento viabile tra la stazione di Trappitello e il centro di Taormina; il collegamento stabile tra l’aeroporto di Catania e la stazione ferroviaria di Fontanarossa. Voglio ringraziare il presidente della Regione che attraverso l’istituzione di questo tavolo permanente ha consentito ai territori di poter evidenziare le criticità originarie che c’erano in questa progettualità, ma soprattutto anche di poter proporre delle migliorie che consentono al territorio di avere un impatto mitigativo e di ottenere una possibile modifica del progetto che è ancora più funzionale rispetto alla previsione originaria“, rimarca De Luca.

“Questo consentirà anche di poter collegare meglio l’aeroporto di Catania con la stazione di Taormina e con la città di Messina, quindi una revisione complessiva che renderà ancora più funzionale l’intervento. Il tavolo tecnico è stato istituto lo scorso 16 giugno e altri incontri saranno programmati nelle prossime settimane“, conclude De Luca.