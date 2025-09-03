Automobilismo, Valenti 3° a Gubbio: ora la Cronoscalata del Monte Erice | FOTO

StrettoWeb

Prosegue il CIVSA riservato alle auto storiche in salita e dopo l’avvincente Trofeo Luigi Fagioli che per Giuseppe Valenti è stato memorabile, si aprono le porte della Monte Erice con la 67^ Cronoscalata Monte Erice – 10^ Salita Storica Monte Erice.

Ma prima di proiettarsi verso la gara Sicula, è giusto fare un passo indietro e tornare all’impegno di Gubbio dove le soddisfazioni per il pilota Catanese ma residente a Siena, sono state illimitate.

Al 60⁰ Trofeo Luigi Fagioli – 37^ Coppa Città di Gubbio si è disputato il quinto appuntamento del CIVSA e in un weekend dove non sono mancate le criticità, Valenti su Peugeot 205 ha affrontato al meglio tutte le condizioni meteo che si sono presentate nella giornata di domenica. Dopo l’iniziale secondo posto conquistato in gara 1 nella classe A1300, in gara 2 sul bagnato Valenti e la sua Peugeot 205 sono venuti fuori con una prestazione di altissimo spessore che gli ha consentito non solo di vincere la propria classe, ma di conquistare un secondo posto assoluto impensabile.

A fine gara, il risultato della seconda salita gli ha permesso di agguantare poi un terzo posto assoluto dal sapore dolcissimo e che premia l’immensa prestazione del pilota della Squadra Piloti Senesi. Tra l’altro è arrivata la vittoria tra gli under 40. Nonostante l’iniziale errore con i tempi che non erano quelli realmente apparsi sul sito, c’è stata una revisione successiva e i risultati gli hanno dato ragione.

Grande soddisfazione quindi per Valenti, che la esprime anche nelle sue considerazioni: “Inizialmente vedendo quel tempo alto mi sono demoralizzato ed ero incredulo perchè ho visto tutti i miei sacrifici svanire e dopo un Sestriere difficile, ci tenevo a riscattarmi a Gubbio. Per fortuna poi c’è stata la rettifica su alcuni errori nei tempi che possono capitare. Dopo la soddisfacente Gubbio dove abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato e che ci è stato tornato come è giusto che sia, sarà il turno di Erice dove ci aspetta un’impegnativa battaglia, ma io darò tutto per guadagnare punti in ottica campionato“.