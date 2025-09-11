Automobilismo, ottimi risultati e podio a Erice (Trapani) per il catanese Giuseppe Valenti

Nello scorso weekend, il CIVSA si è spostato in Sicilia per la 67ª Monte Erice – 10ª Salita Storica Monte Erice, con la gara in provincia di Trapani che era il sesto appuntamento del tricolore. Nella serie riservata alle Autostoriche, si è presentato al via Giuseppe Valenti su Peugeot 205. Il pilota Catanese, ma residente a Siena, ha conquistato risultati soddisfacenti che gli hanno permesso di acquisire punti importanti in ottica campionato. Ulteriore motivo di orgoglio è l’aver superato un reclamo presentato da un avversario di classe in merito alla cilindrata, con esito conforme al regolamento per Valenti. Un motivo in più per uscire rafforzati da Erice, anche in vista della Coppa Nissena che sarà il prossimo appuntamento di campionato.

Nella gara Ericina sono quindi arrivati dei buoni risultati per Valenti, al cospetto di una gara impegnativa e che non bisogna mai sottovalutare. A fine gara il pilota della Squadra Piloti Senesi ha quindi conquistato nell’aggregata un quarto posto in under 40 ed un ottimo secondo posto in classe A1300, frutto di un secondo posto in gara 1 e di una vittoria in gara 2. Un altro secondo posto è arrivato nel periodo J2. Nel 4⁰ raggruppamento è arrivata anche una top ten con il nono posto finale, che può considerarsi un’altra bella soddisfazione anche alla luce di essersi piazzati davanti ad auto di classe superiore.

Le parole del pilota a fine gara

Giuseppe Valenti nel post gara: “Per me sono punti importanti quelli acquisiti ad Erice ed indubbiamente il risultato a fine gara ci da spunti positivi per le prossime gare. Sono molto contento anche di essere risultato conforme ad un reclamo presentato da un altro concorrente, conformità che sicuramente da ulteriore valore ai risultati che fino ad ora ho conquistato. Ora la concentrazione si sposterà sulla Coppa Nissena dove spero di ripetere i buoni risultati delle ultime gare”.