Automobilismo, il trapanese Catalano trionfa nella 10ª Salita Storica Monte Erice

Il pilota Trapanese della Drepanum Corse Flavio Catalano, ha conquistato una bella vittoria nella sua classe alla 10ª Salita Storica Monte Erice, valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, che si è svolta il 6 e 7 settembre nello straordinario panorama di Erice. Il pilota Trapanese è sostenuto da partner come Villa Zina Family Resort che supporta Catalano nei suoi impegni sportivi.

Catalano che era al debutto nelle salite, si è presentato al via su Peugeot 205 Rallye, con cui ha iniziato bene la giornata di domenica con una vittoria in gara 1, registrando un tempo interessante, per poi piazzarsi secondo in gara 2. Nonostante il secondo posto nella seconda salita, Catalano ha comunque vinto nella classifica generale, portando a casa la classe A1300. Oltre alla vittoria nella sua classe, Catalano ha ottenuto anche altri ottimi risultati. Nel periodo J2, ha conquistato il trionfo e un ottimo podio è arrivato tra gli under 40, dove ha fatto registrare un terzo posto finale. Nel 4° raggruppamento, Catalano si è piazzato ottavo. Ottimi riscontri alla fine di Erice, che inorgogliscono il pilota Trapanese che come già detto, era al debutto nelle Cronoscalate dopo aver affrontato in precedenza due slalom.

Flavio Catalano: “che dire, debutto perfetto nelle cronoscalate per me. Ci tengo a ringraziare il mio sponsor principale che è Villa Zina Family Resort che ci da una mano per affrontare un determinato programma. Questa prima esperienza è servita per testare il motore che si è comportato nel migliore dei modi e questo grazie al mio preparatore Giuseppe Perniciaro. Adesso manca tutta la parte dell’assetto, freni e qualcos’altro, ma con il tempo tutto arriverà. Il prossimo appuntamento sarà lo slalom di Custonaci dove farò ulteriori test in vista della stagione 2026, dove vorrò stabilire un programma più delineato“.