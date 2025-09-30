Automobilismo, Francesco Vattiato campione nel CIVM Sud

Il catanese Francesco Vattiato su Renault Clio ha disputato una stagione eccezionale nel 2025, capitalizzando i risultati nella maggior parte delle gare e conquistando il titolo di campione nel CIVM Sud con una gara di anticipo. La conferma è arrivata al termine della 52^ Cronoscalata della Castellana ad Orvieto, dove Vattiato ha ottenuto il successo in gara 2 e quindi raccogliendo i punti necessari per chiudere il cerchio.

Nella gara umbra, Vattiato ha affrontato una prima salita di gara non ideale a causa di un problema tecnico, ma ha saputo riscattarsi brillantemente in gara 2, conquistando la vittoria di classe RSC2. Questo risultato, come già detto, gli ha permesso di acquisire i punti necessari per aggiudicarsi il titolo di campione CIVM Sud con una gara di anticipo.

La vittoria in gara 2 è stata anche un’occasione per stabilire un nuovo record tra le Renault Clio che corrono nella categoria, una soddisfazione ulteriore per il pilota siculo di Giarre Corse. Vattiato ha dimostrato grande forza e determinazione nel corso dell’anno e la conquista del CIVM Sud è il giusto riconoscimento per la sua stagione di altissimo spessore.

I numeri parlano da soli: Vattiato ha vinto ben dieci manche su otto gare disputate, a conferma dei progressi fatti nel corso del tempo. Una stagione da incorniciare per Vattiato, che a suon di fatti ha dimostrato un grande passo.

Queste le parole di Vattiato nel post gara di Orvieto: “sono molto soddisfatto di quello che si è costruito nel corso dell’anno, anche se è un lavoro che arriva da lontano. La conquista del CIVM con una gara di anticipo, ripaga tutti gli sforzi fatti per partire dalla Sicilia e spostarci in tutta Italia, affrontando quindi avversari differenti e che a modo loro mi hanno messo alla prova. Penso che ci siamo fatti rispettare, al cospetto di una concorrenza che si è dimostrata competitiva e questa è una grande soddisfazione“.