Auto in fiamme a Locri: l’autista riesce a scendere in tempo, sul posto la Polizia

Paura pochi minuti fa a Locri dove un’auto ha preso fuoco ma fortunatamente l’autista è riuscito a scendere in tempo, evitando gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la situazione fino all’arrivo dei vigili del fuoco, i quali hanno domato le fiamme. Al momento, non si segnalano feriti e sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio. L’autista, visibilmente scosso, ha dichiarato di aver notato del fumo provenire dal motore prima che l’auto prendesse fuoco. Fortunatamente, grazie alla sua prontezza, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze.