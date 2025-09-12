Aumenti salariali ai docenti, incentivi a imprese e famiglie: l’ultima approvazione del Parlamento Europeo annunciata con orgoglio da Giusi Princi | VIDEO

Con orgoglio e soddisfazione, l'europarlamentare reggino Giusi Princi ha annunciato la recente approvazione del Parlamento Europeo in materia di sostegno alla transizione giusta

Giusi Princi: "il Parlamento Europeo approva il file in materia di sostegno alla transizione giusta"

“Il Parlamento Europeo ha approvato, con 519 voti favorevoli, il file sulla politica di coesione nel sostegno alla transizione giusta, recependo i contributi che ho fornito in qualità di relatrice per la commissione lavoro e affari sociali”. Così, con orgoglio e soddisfazione, l’europarlamentare reggino Giusi Princi ha annunciato la recente approvazione del Parlamento Europeo in materia di sostegno alla transizione giusta. Sono diverse le misure approvate, che la stessa Princi ha elencato all’interno di un video pubblicato sui social e che si trova in alto.

Ultimi approfondimenti di Attualità