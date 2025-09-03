Auguri di buon onomastico Rosalia, grandi festeggiamenti a Palermo

StrettoWeb

Il 4 settembre ricorre la commemorazione della morte di Santa Rosalia, patrona di Palermo. La Santa è colei a cui i palermitani si rivolgono con l’affettuoso appellativo di “a Santuzza”, acclamata patrona di Palermo nel 1625, quando, con un miracolo, avrebbe salvato la città dalla peste, spodestando le quattro precedenti patrona e assurgendo al ruolo di unica e sola Santa Patrona. Nella notte tra il 3 e il 4 ha inizio il tradizionale “viaggio” che consiste nello scalare a piedi il Monte Pellegrino, che si dorma sul sagrato e che si offrano alla Santa ceri.

A corredo dell’articolo proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri alle persone che portano il nome Rosalia.

Le FRASI per gli auguri:

Il tuo nome è speciale non solo perchè è bello da pronunciare, ma soprattutto perchè appartiene a te, l’amica migliore che potessi desiderare! Auguri buon onomastico Rosalia!

Anche se avessi un giardino pieno di rose, nessuna riuscirebbe a superare la tua bellezza. Auguri al fiore più bello che ho la fortuna di avere al mio fianco. Felice onomastico amore mio!

Il mio augurio è che oggi e per sempre si rinnovi in te la bontà del tuo animo con la quale onori Santa Rosalia. Auguri figlia mia.

Non sono bravo con le parole, proverò ad esprimerti il mio affetto con l’abbraccio più caloroso di cui sono capace. Auguri Mamma!

Ti dedico questo video di auguri Lia con rose semplici ma belle come te. Che tu possa passare questa giornata con le persone care.

