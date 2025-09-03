Auguri di buon onomastico Rosalia, grandi festeggiamenti a Palermo

Il 4 settembre ricorre la commemorazione della morte di Santa Rosalia, patrona di Palermo. La Santa è colei a cui i palermitani si rivolgono con l’affettuoso appellativo di “a Santuzza”, acclamata patrona di Palermo nel 1625, quando, con un miracolo, avrebbe salvato la città dalla peste, spodestando le quattro precedenti patrona e assurgendo al ruolo di unica e sola Santa Patrona. Nella notte tra il 3 e il 4 ha inizio il tradizionale “viaggio” che consiste nello scalare a piedi il Monte Pellegrino, che si dorma sul sagrato e che si offrano alla Santa ceri.
- Il tuo nome è speciale non solo perchè è bello da pronunciare, ma soprattutto perchè appartiene a te, l’amica migliore che potessi desiderare! Auguri buon onomastico Rosalia!
- Anche se avessi un giardino pieno di rose, nessuna riuscirebbe a superare la tua bellezza. Auguri al fiore più bello che ho la fortuna di avere al mio fianco. Felice onomastico amore mio!
- Il mio augurio è che oggi e per sempre si rinnovi in te la bontà del tuo animo con la quale onori Santa Rosalia. Auguri figlia mia.
- Non sono bravo con le parole, proverò ad esprimerti il mio affetto con l’abbraccio più caloroso di cui sono capace. Auguri Mamma!
- Ti dedico questo video di auguri Lia con rose semplici ma belle come te. Che tu possa passare questa giornata con le persone care.
