Augias zittisce Bersani: “Meloni comunicatrice fenomenale, sinistra incapace”

Corrado Augias loda le doti comunicative di Giorgia Meloni e punge Bersani e la sinistra incapace di comunicare con altrettanta efficacia

Corrado Augias e Pier Luigi Bersani

Botta e risposta in diretta tv fra Corrado Augias e Pier Luigi Bersani, entrambi ospiti a “La Torre di Babele” su La7. Il giornalista si è soffermato sulla forza comunicativa del Presidente del Consiglio sottolineando che la “signora Meloni è una comunicatrice fenomenale. Sa maneggiare le armi della dialettica, indicando nemici e bersagli precisi“. “Se si vuol fare della propaganda dozzinale si parla come la Meloni, ma non credo che abbia grande effetto sinceramente“, ha replicato l’ex leader del Partito Democratico.

E non creda – gli ha risposto Augias – non sia così ottimista, perché giocare su questa cosa ‘noi siamo delle vittime dell’odio’ è facile ma è anche redditizio. Caro Bersani, la sinistra non sa fare questo tipo di cose. Non lo sa fare per onestà, per ripugnanza intellettuale ma anche perché non è capace di farlo“.

