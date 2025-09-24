Augias zittisce Bersani: “Meloni comunicatrice fenomenale, sinistra incapace”

Botta e risposta in diretta tv fra Corrado Augias e Pier Luigi Bersani, entrambi ospiti a “La Torre di Babele” su La7. Il giornalista si è soffermato sulla forza comunicativa del Presidente del Consiglio sottolineando che la “signora Meloni è una comunicatrice fenomenale. Sa maneggiare le armi della dialettica, indicando nemici e bersagli precisi“. “Se si vuol fare della propaganda dozzinale si parla come la Meloni, ma non credo che abbia grande effetto sinceramente“, ha replicato l’ex leader del Partito Democratico.

“E non creda – gli ha risposto Augias – non sia così ottimista, perché giocare su questa cosa ‘noi siamo delle vittime dell’odio’ è facile ma è anche redditizio. Caro Bersani, la sinistra non sa fare questo tipo di cose. Non lo sa fare per onestà, per ripugnanza intellettuale ma anche perché non è capace di farlo“.