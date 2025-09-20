Attentato alla sede di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni: sgomento per la violenza e intimidazione al partito di Giorgia Meloni | FOTO

Un grave atto vandalico ha colpito la sede del circolo di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni, dove ignoti hanno distrutto la vetrata nella notte. L’episodio ha suscitato la ferma condanna e la solidarietà del mondo politico locale e provinciale, con messaggi di vicinanza al presidente di circolo Antonio Messina.

Solidarietà di Ersilia Cedro all’atto vandalico del circolo di Villa san Giovanni

“Il vile atto vandalico perpetrato contro la vetrina del circolo di fratelli d’Italia Villa San Giovanni è una violenza intollerabile, il Coordinamento cittadino FDIRC esprime la più profonda ed incondizionata solidarietà. È inaccettabile che qualcuno possa ricorrere a gesti di brutale odio per esprimere la propria aggressività politica e sociale”. Lo afferma in una nota il coordinatore Cittadino RC FdI, Prof. Ersilia Cedro.

“L’odio non appartiene al nostro credo, sono i valori della legalità, della lealtà, della giustizia e della convivenza pacifica le nostre “armi”. Siamo e saremo sempre al tuo fianco caro Antonio Messina per contrastare contro ogni forma di violenza e di intolleranza, e per difendere i principi che ci uniscono”.

“Il tuo circolo è un luogo di aggregazione e di crescita per la comunità, e atti come questo contribuiscono a rafforzare la nostra determinazione a costruire un futuro migliore, basato sul rispetto reciproco e sulla comprensione. Siamo pronti a sostenerti in ogni modo possibile, perché siamo convinti che insieme sapremo superare ogni ostacolo nell’interesse unico del bene comune”.

La solidarietà di Bruno Squillaci della Federazione Provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia

“Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo un atto vile e inqualificabile. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i Circoli del territorio, esprime la più ferma condanna per questo gesto di intolleranza e violenza, che non colpisce soltanto la nostra comunità politica ma l’intera città, perché attentare a una sede di partito significa tentare di intimidire chi liberamente manifesta le proprie idee”. Lo afferma in una nota il Presidente provinciale della Federazione Provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, Dott. Bruno Squillaci.

“A nome di tutto il Coordinamento provinciale e dei Circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria, esprimiamo piena solidarietà al presidente Antonio Messina e a tutti gli iscritti del Circolo di Villa San Giovanni, ribadendo che simili episodi non riusciranno a fermare l’impegno, la passione e la determinazione con cui quotidianamente portiamo avanti il nostro progetto politico”.

“Manifestiamo altresì fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, certi che sapranno fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vile e vigliacco. La violenza e la barbarie non troveranno mai spazio nella nostra azione. Risponderemo, come sempre, con la forza delle idee, del confronto e della democrazia”.

La solidarietà del candidato alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia, Stefano Princi

Il candidato alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia, Stefano Princi, esprime la propria solidarietà e vicinanza al segretario cittadino di Villa San Giovanni, Antonio Messina, per il vile attentato che ha colpito la sede del partito con la distruzione della vetrata. “Si tratta di un gesto grave e inaccettabile – sottolinea Princi – che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Ogni atto di violenza o intimidazione va respinto con fermezza: la politica deve restare il luogo del dialogo e del rispetto reciproco, non della sopraffazione”.

“Sono vicino ad Antonio – conclude Princi – persona perbene che si spende con impegno per il proprio territorio e che può contare sul mio pieno appoggio. Questo vile atto intimidatorio non fermerà chi lavora con passione e dedizione per la propria comunità. La politica è confronto e rispetto, mai violenza”.

La solidarietà di Denis Nesci

“Un atto vile e inaccettabile. Condanno con fermezza il gesto ignobile che ha colpito la sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni. La distruzione della vetrata non rappresenta soltanto un danno materiale, ma un attacco diretto al confronto civile e democratico: un segnale di intolleranza e inciviltà che non può e non deve essere sottovalutato. Esprimo la mia piena solidarietà al presidente del circolo Antonio Messina, ai militanti e a tutti coloro che ogni giorno si impegnano con passione per portare avanti idee e valori in maniera pacifica e democratica. La violenza non è mai una risposta: chi sceglie l’aggressione dimostra soltanto la fragilità delle proprie convinzioni. Avanti con determinazione, a testa alta. Non ci faremo intimidire”. Lo afferma Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

Villa San Giovanni, Cirielli: “Atto vile contro Fdl. Solidarietà ai militanti”

“Il vile atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni è inaccettabile, perchè colpisce non solo una forza politica democratica, ma l’intero principio del confronto civile e del rispetto tra idee diverse”. Lo ha dichiarato il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli.

“Arrivi la mia piena solidarietà ai militanti e ai dirigenti locali del partito, al Presidente del circolo, Antonio Messina, che ogni giorno lavorano con impegno e passione per il bene del territorio. La violenza, sotto qualunque forma, non può e non deve mai sostituire il dialogo democratico. Confido che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e individuino al più presto i responsabili”, ha concluso Cirielli.