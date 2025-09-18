Artisti emergenti e star del grande schermo: il Film Fest illumina Reggio Calabria. Il programma di oggi

Continuano gli appuntamenti del Reggio Calabria Film Fest. Tanti gli appuntamenti anche oggi, giovedì 18 settembre. Questa sera sul red carpet anche la “Maddalena” di “Vita da Carlo”. Questo il programma con tutti gli appuntamenti.

Eventi di giovedì 18 settembre

DALLE 18.00 – Cine-teatro Odeon,

Continuano le proiezioni a ingresso gratuito dei cortometraggi in concorso al Millennial Movie, e del cortometraggio fuori concorso Dolcetti di Giuseppe Marino.

ORE 18.00 – Piazza De Nava

Per Un Libro per il Cinema, “Cinque inverni” di Giorgia D’Anna, romanzo che racconta una storia potente di perdita, manipolazione e ricatto (Edizioni Effetto). L’autrice converserà con la scrittrice Eleonora Geria.

ORE 18.30 – piazza De Nava

Talk “Visioni diVine, Exploring terroir. La Comunicazione attraverso le immagini, viaggio immersivo nella Calabria tra Cinema e vino”. Un incontro pensato per riflettere su come immagini, parole, sapori e paesaggi possano dialogare attraverso linguaggi nuovi. Al centro, la Calabria: non più sfondo ma soggetto narrante, terra viva che si racconta con autenticità e visione. Interverranno rappresentanti del cinema, del giornalismo, dell’enogastronomia e delle istituzioni, in un dialogo aperto tra tradizione vive e immaginazione contemporanea.

Sarà inoltre possibile vivere in prima persona un viaggio immersivo a 360°, grazie alla postazione di realtà virtuale allestita con i visori Oculus forniti da ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. Un’esperienza sensoriale – a ingresso libero – che conduce tra vigneti, cantine, coste e alture della nostra regione, per riscoprirla con uno sguardo inedito. VisioniDiVine” è un progetto ideato e curato da Fa.Ma Communication & Lobbying e sostenuto da ARSAC con la collaborazione del Festival.

ORE 21.30 – piazza De Nava

Proiezione del cortometraggio Teatri Di_versi, a cura di AIPD RC, per la regia di Vincenzo Mercurio e Davide Crea

Schermo d’autore. Proiezione speciale del film L’amore, in Teoria del regista Luca Lucini

Red carpet in Piazza De Nava con l’attrice Caterina De Angelis, la figlia di Carlo Verdone, Maddalena, in “Vita da Carlo” e figlia (nella vita reale) di Margherita Buy, diretta proprio dalla mamma al suo esordio sul grande schermo. Con lei, l’attrice Martina Gatti, intensa e brillante interprete di Flor, altra protagonista di questa storia di crescita e sentimenti.

Eventi di domani mattina, venerdì 19 settembre

Due workshop alla Terrazza del MArRC ore 10-11.30 “Donne e IA: Opportunità e sfide nel settore Audiovisivo” e ore 11.30-13.00 Sostenibilità ambientale nel settore Cine-Audiovisivo in collaborazione con Framinia Academy e Women in Film, Television & Media Italia.