Arriva a Cosenza “Sport Senza Confini”, un weekend di sport e inclusione per i piccoli con disabilità

StrettoWeb

Il 6 e 7 settembre, Cosenza ospiterà l’ottava tappa del 2025 del progetto “Sport Senza Confini”, il percorso ludico-sportivo dedicato ai giovani atleti under 14 con disabilità. L’appuntamento del programma itinerante organizzato dalla FISPES insieme a Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia si terrà presso il “Campo Scuola di Cosenza” e sarà la prima delle tre tappe previste per il mese di settembre. Nel corso della due giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di movimento e inclusione attraverso attività sportive e ludiche guidate dai tecnici FISPES, che li indirizzeranno in esercizi mirati a favorirne l’integrazione e la socializzazione, valorizzando le abilità di ciascuno.

Dopo il successo delle tappe precedenti, il progetto continua a crescere, coinvolgendo sempre più ragazzi in un’esperienza unica sul territorio nazionale. Con l’appuntamento di Cosenza, “Sport Senza Confini” approda nell’ottava regione italiana delle undici previste nel 2025.

Il programma

Questo il programma dettagliato del raduno di “Sport Senza Confini”

Sabato 6 settembre

ore 15:15 ingresso in campo e saluti istituzionali

ore 16:00 inizio 1^ sessione di attività

ore 18:00 fine attività

ore 20:00 cena presso Hotel

Domenica 7 settembre

ore 10:00 ingresso in campo e inizio sessione di attività

ore 12:00 fine attività

ore 13:00 pranzo

ore 14:00 fine raduno

L’organizzazione dell’ottava tappa del progetto “Sport Senza Confini” è resa possibile grazie al patrocinio del Comune, della Provincia di Cosenza e del Comitato Italiano Paralimpico e al sostegno della società Nemo Cosenza.

Il progetto “Sport senza confini”

“Sport Senza Confini” è dedicato ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni e si propone di consolidare l’integrazione dei bambini e dei giovani all’interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-motorie, propedeutico alla scelta di una disciplina sportiva tramite cui mettere a frutto le proprie abilità. Ogni incontro, infatti, offre l’occasione di praticare sport all’interno di un gruppo di ragazzi con e senza disabilità e di mettersi alla prova in varie discipline paralimpiche, esplorando le proprie capacità in un ambiente che stimola la socializzazione e l’inclusione.

Il progetto, nato nel 2024 con oltre 120 partecipazioni, amplia l’impegno della “Scuola Itinerante” nazionale della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali grazie al supporto di Fondazione Conad ETS – ente del terzo settore impegnato per il bene comune e il supporto alle comunità, istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione – e di Procter & Gamble Italia – l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Head&Shoulders, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil – che con il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” sta realizzando azioni tangibili per promuovere l’accesso allo sport dei ragazzi con disabilità.

Se nel 2024 “Sport Senza Confini” aveva coinvolto sei regioni italiane per un totale di undici incontri, il progetto prevede per quest’anno un percorso itinerante in quindici tappe dislocate in dodici regioni. Con il supporto delle realtà del territorio, ad ogni tappa lo staff tecnico della FISPES coinvolgerà per tutto un finesettimana decine di giovani atleti in percorsi specifici, volti a valorizzare ciascun partecipante e a sensibilizzare al rispetto delle diversità, il tutto all’insegna del divertimento.

Gli interventi

“La Federazione è entusiasta di portare avanti per il secondo anno consecutivo il progetto Sport Senza Confini, a fianco di due partner di grande valore come Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia. La scuola itinerante rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare il complesso processo di coinvolgimento delle famiglie di bambini con disabilità, che mira al superamento delle barriere psicologiche sostenendo una vision inclusiva e mostrando loro come l’attività sportiva presenti caratteri di eterogeneità e come la sua pratica sia accessibile a tutti”. Le parole del Presidente della FISPES Mariano Salvatore.

“Lo sport è un potente strumento di crescita, sviluppo personale e integrazione, e, nell’ambito del programma “P&G per l’Italia”, stiamo lavorando per contribuire a favorirne l’accessibilità da parte di tutti e rendere così il nostro Paese più unito e inclusivo. Per questo, siamo orgogliosi del successo della prima edizione di “Sport Senza Confini” e felici di proseguire il percorso accanto a FISPES e Fondazione Conad ETS per coinvolgere ancora più giovani sul territorio, offrendo loro un’importante occasione di socializzazione e di scoperta delle proprie potenzialità in un ambiente accogliente e motivante” ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

“Crediamo fermamente nello sport come straordinario strumento di aggregazione, in grado di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della socialità e dell’inclusione. Questi principi sono il cuore del lavoro quotidiano delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio, che operano in stretta sinergia con le comunità locali nel rispondere alle esigenze del territorio e nel sostenere progetti inclusivi, come PAC 2000A qui a Cosenza. Siamo davvero orgogliosi di supportare anche quest’anno i raduni nazionali della Scuola Itinerante di Fispes: un’iniziativa che incarna i valori più nobili dello sport, coinvolgendo bambini e ragazzi in situazioni di fragilità in attività entusiasmanti e trasmettendo loro un forte messaggio di incoraggiamento e speranza” ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS.