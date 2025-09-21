“Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali”: due grandi concerti a Tropea | INFO

Due grandi concerti a Tropea: la settimana d’autore di “Armonie della Magna Graecia” al Palazzo Santa Chiara

Musica di altissima qualità accende l’inizio dell’autunno tropeano con la rassegna “Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali”, che propone due eventi imperdibili nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara. Lunedì 22 e venerdì 26 settembre, la città ospiterà interpreti di rilievo nazionale, dando vita a serate all’insegna della bellezza e della cultura, tra repertorio classico, lirica e jazz, per valorizzare il patrimonio artistico locale e offrirlo a un pubblico sempre più internazionale.

Lunedì 22 settembre alle 21:30 sarà protagonista il pianista Lucio Grimaldi, artista noto per la sua capacità di reinterpretare il grande repertorio internazionale con sensibilità e virtuosismo. Il programma della serata spazia da capolavori di George Gershwin come “Summer Time”, “The Man I Love”, “I’ve Got Rhythm”, “Un Americano a Parigi” e “Rhapsody in Blue”, ai celebri rag di Scott Joplin: “The Entertainer” e “Maple Leaf Rag”. Un viaggio sonoro che intreccia jazz, classica e canzone colta del Novecento, regalando agli spettatori un’esperienza musicale di grande raffinatezza.

Venerdì 26 settembre, sempre alle 21:30, sarà la volta del soprano Daniela Magnotta, con la sapiente guida al pianoforte di Ida Visconti. La serata offrirà un raffinato percorso tra le più belle arie di Verdi e Puccini, oltre a brani del repertorio da camera, lasciando spazio sia alle emozioni liriche che all’intimismo cameristico, per riscoprire le sfumature della grande musica vocale e pianistica contemporanea.

La rassegna “Armonie della Magna Graecia”, promossa dall’Associazione Amici del Conservatorio e dai principali enti territoriali, rappresenta un appuntamento ormai consolidato che trasforma Tropea in capitale della musica. Grazie al sostegno della Regione Calabria, del Comune di Tropea e della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia nell’ambito del Bando Turismo 2025, la manifestazione prosegue nel suo intento di unire paesaggio, patrimonio storico e grandi interpreti, offrendo esperienze artistiche di altissimo profilo.

