Arghillà, “le bugie di Tridico”, le “accuse fuori dalla realtà” e l’assenza di Falcomatà: il VIDEO di Ripepi che smonta anni di menzogne

La settimana scorsa, commentando il loro intervento e la loro presenza, abbiamo definito il tutto come “autogol”. Conte e Tridico sono stati ad Arghillà, per denunciare la grave situazione presente nel quartiere di Reggio Calabria, e il leader del Movimento Cinque Stelle ha avuto anche il barbaro coraggio di accusare Occhiuto e la Regione. In realtà, però, la piena competenza è ed è sempre stata del Sindaco Falcomatà, che in undici anni non ha mai fatto nulla per combattere degrado e criminalità, anzi è spesso stato assente anche nelle Commissioni convocate da Ripepi.

Proprio il Consigliere Ripepi, a tal proposito, rivendica questi fatti all’interno di un video – pubblicato sui social – che smonta le menzogne di Tridico. Al filmato, segue questo pensiero: “Arghillà: basta bugie! Tridico continua con dichiarazioni fuori dalla realtà, accusando il Centrodestra e la Regione Calabria, guidata da Occhiuto, dell’abbandono di Arghillà. La verità è un’altra: Arghillà è stata dimenticata per undici anni da Falcomatà, un sindaco di #centrosinistra che non ha mai ascoltato i cittadini, abbandonandoli al degrado, e che oggi è addirittura candidato a sostegno della corsa di Tridico alla Regione”.

“Mentre il centrosinistra era impegnato a fare passerelle elettorali e a mistificare la realtà, il centrodestra ha invece lavorato concretamente. Con la Commissione Controllo e Garanzia che presiedo abbiamo ascoltato i cittadini e raccolto le loro richieste e per di più l’onorevole Francesco Cannizzaro ha portato la vicenda all’attenzione del Governo e sono stati stanziati 5 milioni di euro per affrontare l’emergenza e ridare dignità ad Arghillà. Noi andiamo avanti con i fatti, non con le chiacchiere”.