Antoniozzi: “Schlein benvenuta a Cosenza. Centrosinistra superato, sia socialista e moderata”

“Do il benvenuto nella mia città alla segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Le diversità di opinione specie in campagna elettorale non devono mai fare mancare il rispetto Tutti auspichiamo un’opposizione forte e alternativa, anche noi che siamo al governo. Perché la democrazia è questa. Tuttavia il centrosinistra come formula è un po’ superata. l’Italia ha bisogno come tutti i Paesi di avere una forza socialista e moderata come opposizione. Cosa che Schlein non rappresenta“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.