Antoniozzi: “Schlein benvenuta a Cosenza. Centrosinistra superato, sia socialista e moderata”

Schlein Oppido

Do il benvenuto nella mia città alla segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Le diversità di opinione specie in campagna elettorale non devono mai fare mancare il rispetto Tutti auspichiamo un’opposizione forte e alternativa, anche noi che siamo al governo. Perché la democrazia è questa. Tuttavia il centrosinistra come formula è un po’ superata. l’Italia ha bisogno come tutti i Paesi di avere una forza socialista e moderata come opposizione. Cosa che Schlein non rappresenta“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

