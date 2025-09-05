Antonio Di Tommaso aderisce al progetto politico “Ogni Giorno San Ferdinando”: la soddisfazione di Giannetta

“Esprimo profonda soddisfazione per l’adesione del Presidente del Consiglio Comunale di San Ferdinando, Antonio Di Tommaso, al progetto politico ‘Ogni Giorno San Ferdinando'”. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) promotore del movimento “Ogni Giorno Calabria”. “Un giovane brillante, che sta dimostrando particolari capacità nella gestione del confronto e del dibattito politico all’interno del Consiglio Comunale, e che sarà una risorsa per il nostro percorso. La sua attitudine al dialogo costruttivo, unita a disciplina, attenzione e rispetto del pluralismo, rafforza l’identità di un progetto che – evidenzia Giannetta – vuole essere aperto, partecipato e al servizio della comunità”.

“Antonio ha offerto ascolto e sostegno nelle rivendicazioni legittime che attraversano il nostro territorio. Si spende senza riserve per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità, che vede in lui un riferimento corretto e credibile. Con questo nuovo contributo, “Ogni Giorno San Ferdinando” unisce alla qualificata esperienza dell’Assessore Salvatore Costa nuova linfa ed energia per affrontare con ancora maggiore determinazione le sfide del presente e del futuro, insieme al Sindaco Luca Gaetano che, con lungimiranza, sta centralizzando San Ferdinando nelle politiche di sviluppo della Piana di Gioia Tauro. Benvenuto Antonio – conclude Giannetta – tutti noi di Ogni Giorno Calabria, saremo al tuo fianco”.