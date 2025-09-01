Antonello Venditti prosegue i live in Sicilia, concerti a Taormina e Palermo

StrettoWeb

Il tour di Antonello Venditti “Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition” prosegue con il calendario dei sei appuntamenti totali della tournée estiva in Sicilia. Dopo le prime due date a Tindari (22 agosto) e ad Agrigento (26 agosto), l’amato cantautore romano torna adesso a calcare uno dei palchi a lui più cari, quello del Teatro Antico di Taormina per i prossimi live in programma di martedì 2 settembre e giovedì 4 settembre organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, con la ‘2025 edition’ Antonello Venditti ancora una volta sta incantando il pubblico. Lo spettacolo è un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Il tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, prodotto e organizzato da Friends&Partners, proseguirà il viaggio live in Sicilia con altri due live organizzati da Puntoeacapo:

06 settembre e 10 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura

I biglietti ancora disponibili per le varie date sono in vendita online su Ciaotickets, Ticketone.it, nelle prevendite abituali e ai botteghini degli eventi fino all’esaurimento delle disponibilità. Radio Italia è la radio ufficiale del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”.