Anghelone punge Falcomatà: “il comizio a Piazza De Nava? Perché non lo fa al Lido Comunale, simbolo del suo fallimento?”

Anghelone (FI): “Falcomatà in comizio? Lo faccia al Lido Comunale, monumento del suo fallimento”

A pochi giorni dalle Regionali, il sindaco Giuseppe Falcomatà prepara il suo comizio elettorale di mercoledì prossimo a Piazza De Nava, accanto al candidato alla presidenza del centrosinistra, Pasquale Tridico. Un appuntamento che Saverio Anghelone, consigliere comunale di Forza Italia, non risparmia di bersagliare con sarcasmo e durezza. “Altro che Piazza De Nava – attacca Anghelone – se Falcomatà avesse un minimo di onestà intellettuale, il palco lo allestirebbe al Lido Comunale. Sarebbe la cornice ideale: il simbolo più autentico del suo disastro amministrativo. Lo stabilimento balneare che poteva tornare ai fasti di un tempo, una perla luminosa affacciata sul Mediterraneo, in undici anni è stato ridotto a relitto, a rudere, a manifesto del degrado. E parliamo di un posto che dista appena un paio di minuti da Piazza De Nava: la distanza perfetta tra le sue promesse scintillanti e la miseria dei suoi risultati”.

Anghelone ricorda come nel 2014 egli stesso avesse condiviso la visione del sindaco: “Si è rivelata una chimera. Un sogno mai realizzato, anzi, la prova vivente della sua incapacità. Estate dopo estate, il Lido Comunale è rimasto abbandonato, dominato solo dall’insicurezza e dalla desolazione. È l’emblema di promesse affogate in un mare di menzogne”. “Falcomatà – conclude il consigliere – sui social ha ammesso in queste ore, esibendo la sua finta umiltà, quella buona per provare a farsi ancora beffe degli elettori, di aver commesso degli errori. Ebbene, non ha nemmeno la più pallida idea di quanti siano stati in questa lunga stagione amministrativa. Il Lido Comunale è lì, come un monumento in rovina, a ricordarglieli tutti. Se avesse coraggio, mercoledì parlerebbe da quel palco, davanti al simbolo più sincero del suo fallimento”.