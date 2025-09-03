Anche a Villa San Giovanni sta per cominciare la scuola, ma le condizioni delle strutture sono “preoccupanti”: la denuncia di Marco Santoro (FI)

StrettoWeb

“In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, ho presentato una nuova interrogazione consiliare all’Amministrazione comunale per richiamare con forza l’attenzione sulla situazione gravemente critica delle nostre scuole. A tre anni dall’insediamento dell’attuale Giunta, le condizioni degli istituti scolastici di Villa San Giovanni sono veramente preoccupanti. Non risultano interventi significativi per la tutela, la valorizzazione e la sicurezza delle strutture. Non è stata garantita alcuna risposta concreta riguardo alla collocazione degli studenti, alla sicurezza dei percorsi pedonali o alla gestione degli spazi esterni, elementi essenziali per un regolare avvio dell’anno scolastico”. Comincia così la nota del consigliere comunale di Villa San Giovanni, capogruppo di Forza Italia, Marco Santoro, sullo stato in cui versano le strutture scolastiche della città.

“Le problematiche più evidenti riguardano la mancanza di segnaletica orizzontale e strisce pedonali, indispensabili nelle aree limitrofe agli edifici scolastici per proteggere studenti e famiglie durante ingressi e uscite da scuola. Il verde pubblico circostante versa in completo stato di incuria, con vegetazione incolta e rifiuti che compromettono il decoro urbano e la fruibilità degli spazi da parte dei bambini e dei loro accompagnatori. A ciò si aggiunge l’urgenza di eseguire, dopo la lunga chiusura estiva, interventi di disinfestazione all’interno degli edifici scolastici, per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e prevenire eventuali infestazioni sviluppatesi durante il periodo di inattività”.

“Con riferimento specifico a tutti i plessi scolastici, considerati i persistenti disagi che la popolazione scolastica sta subendo a causa di una manutenzione non adeguata, ho chiesto all’Amministrazione di fornire informazioni chiare sullo stato di idoneità e agibilità delle strutture scolastiche. È fondamentale garantire che gli studenti possano frequentare gli istituti in sicurezza e in condizioni adeguate, senza ulteriori rischi o disagi dovuti a lavori incompleti o manutenzioni insufficienti”.

Il consigliere: “ho chiesto all’amministrazione di attivarsi”

“Ho chiesto all’Amministrazione di attivarsi senza ulteriori ritardi per ripristinare la segnaletica stradale, curare il verde pubblico e predisporre le operazioni di disinfestazione. Queste attività, ordinarie e prevedibili, sono indispensabili per assicurare sicurezza, decoro e funzionalità, garantendo un ambiente accogliente e tutelato per tutti gli studenti e le loro famiglie. Come Capogruppo consiliare di Forza Italia ribadisco con fermezza che la sicurezza dei nostri figli e la cura delle scuole non possono più attendere. La comunità merita risposte chiare e interventi concreti da parte dell’Amministrazione, che finora si è mostrata incapace di fornire soluzioni puntuali alle criticità presenti”.