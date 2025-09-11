Amedeo Cardamone nuovo Comandante della Polizia Locale di Catanzaro

Amedeo Cardamone è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Catanzaro. In una nota arrivano i complimenti da parte dell’azienda di trasporti AMC, nella persona dell’amministratore unico, Eugenio Felice Perrone. “Desideriamo rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Comandante della Polizia Locale Amedeo Cardamone. Siamo certi che la sua guida ed il suo tatto sapranno rappresentare un punto di riferimento autorevole e prezioso per la comunità, nel segno della legalità e della sicurezza”.

“In qualità di Amministratore Unico e Direttore Generale della società di trasporto pubblico locale, esprimiamo sin d’ora la massima disponibilità a una collaborazione leale e costruttiva, nella convinzione che il dialogo e la sinergia tra istituzioni siano fondamentali per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini. Benvenuto e buon lavoro, con l’auspicio di un percorso ricco di soddisfazioni” si legge.