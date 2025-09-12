Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, al Mit riunione sulla nuova Galleria Santomarco

Ministero, Rfi e Comuni di Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa al lavoro sulle opere compensative da definire entro ottobre

alta velocità salerno reggio calabria
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Si è tenuta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione tecnica sulle opere di mitigazione connesse alla realizzazione della nuova Galleria “Santomarco”. L’opera, del valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, rientra nel progetto della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. ​All’incontro, presieduto dai tecnici del Ministero, hanno partecipato il Commissario per l’opera con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i delegati dei comuni interessati dall’infrastruttura: Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa. ​Gli enti locali hanno espresso grande soddisfazione per le interlocuzioni avviate con il Ministero e si sono impegnati a concordare un programma condiviso di opere compensative da sottoporre a Rfi e al Mit entro il mese di ottobre.

