Allegri colpisce ancora: il Milan non fa scherzi, batte il Napoli, lo aggancia in vetta e lancia un segnale

Corto muso, Allegrismo, chiamatelo un po’ come volete, ma già ce lo stiamo immaginando quel sorrisetto sornione del Max nazionale, quello dei meme sui social. “Sono tornato”. Ed è tornato alla grandissima. Quarta vittoria consecutiva, questa è la più pesante. Napoli ko a San Siro dopo una grande partenza: reti di Saelemaekers e Pulisic dopo mezz’ora, rosso a Estupinian a inizio ripresa e gol di De Bruyne ad accorciare le distanze, ma non serve a nulla. Successo dei rossoneri per 2-1 e aggancio in vetta agli azzurri a quota 12 ((c’è anche la Roma). Il Napoli non perdeva in campionato da 16 partite, dal ko di Como dello scorso febbraio. Ora la nuova sconfitta, con il Milan che lancia un segnale Scudetto. Così come il Napoli l’anno scorso, infatti, è senza Coppe, ha ingaggiato un allenatore esperto e parte senza le pressioni di dover vincere. Sarà corsa a due? Intanto il prossimo weekend c’è Juve-Milan.