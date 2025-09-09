Alla scoperta delle api nella Riserva FAI dei Giganti della Sila: successo per il progetto “Apicoltore per un Giorno”

Giornate all’insegna delle emozioni e della scoperta quella vissuta dai partecipanti al progetto “Apicoltore per un Giorno” dedicato all’importanza delle api, ospitato nella suggestiva cornice della Riserva FAI dei Giganti della Sila. Grande entusiasmo, soprattutto tra i bambini, che hanno potuto vivere un’esperienza educativa e coinvolgente: capire il ruolo fondamentale delle api come impollinatori e la necessità di tutelarle significa avvicinarsi con rispetto e amore alla natura e al creato. La riserva, luogo di straordinaria biodiversità, ha accolto i visitatori in un contesto unico, dove le api hanno potuto librarsi tra gli alberi secolari, simbolo di un equilibrio naturale prezioso e fragile.

Il progetto – rivoluzionario e unico nel suo genere in Calabria, all’interno dell’Area Mab del Parco Nazionale della Sila – nasce dalla visione e dalla passione di due figure illuminate del territorio: Simona Lo Bianco, direttrice del Centro FAI dei Giganti della Sila, e Rubino Giordano, presidente dell’Associazione Nazionale Miele in Fiore. Determinazione, amore per la natura e impegno civile sono gli ingredienti che hanno reso possibile un’iniziativa capace di unire divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale. Un progetto che mette in risalto le ricchezze naturali della Sila e rafforza il legame con il territorio, grazie anche alla partecipazione attiva della comunità.

Ai promotori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento va il ringraziamento degli organizzatori e dei cittadini, certi che esperienze come queste siano semi preziosi per coltivare la coscienza ecologica delle nuove generazioni.