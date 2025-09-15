Alicudi, al via la cattura delle capre selvatiche: già 50 animali in un recinto

Prime catture, da parte della Forestale, di capre inselvatichite nell’isola eoliana di Alicudi nell’ambito dell’operazione di eradicazione di oltre 500 animali. Nel recinto, realizzato nei giorni scorsi, sono, al momento, allocati una cinquantina di capi. Insieme a quelli che saranno catturati nelle prossime ore, saranno caricati su un mezzo, appositamente attrezzato, che dovrebbe lasciare l’isola già domani con la nave. Le capre catturate saranno donate ad un’ azienda siciliana di zootecnia. A Ginostra, invece, l’operazione di cattura delle oltre 2000 capre inselvatichite non è ancora iniziata e si sta procedendo all’installazione delle “gabbie” dove dovrebbero finire, prigionieri, gli animali. L’emergenza delle capre ormai selvatiche è un problema che riguarda alcune delle isole Eolie dove gli erbivori scendono fino al mare ed entrano nelle case e negli appezzamenti coltivati. Gli abitanti di Ginostra, borgo di Stromboli, hanno presentato anche un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto e hanno scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli animalisti hanno più volte chiesto che le capre non vengano abbattute o regalate a pastori.