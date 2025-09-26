Al via la terza edizione del Sud Innovation Summit: Messina protagonista dell’innovazione nel Mezzogiorno

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile, il Direttore Generale del Comune Salvo Puccio, la Prorettrice dell’Università degli Studi di Messina Paola Dugo e Roberto Ruggeri, Fondatore del Sud Innovation Summit, hanno presentato il programma della due giorni, che vedrà la partecipazione di leader d’impresa e istituzioni di rilievo per discutere i principali temi dell’innovazione digitale nel Sud Italia.

In due giornate la città si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’innovazione: keynote e panel in plenaria, oltre dieci sale verticali tematiche e la presentazione del Rapporto Sud Innovation 2025, il primo osservatorio che misura l’attrattività del Mezzogiorno su persone, capitali e imprese. Un indicatore scientifico, redatto da dieci professori di altrettante università del Sud Italia, che funziona da termometro dello stato di salute dell’ecosistema e ne indica la direzione di marcia.

L’edizione 2025 introdurrà il Sud Innovation Competitiveness Index (SICI), un indicatore strutturato per misurare la capacità delle Regioni del Mezzogiorno di competere a livello nazionale e internazionale, fornendo un benchmark stabile e confrontabile con metriche europee e globali. Messina non è soltanto sede del Summit, ma capitale di un lavoro scientifico che orienta scelte strategiche per tutto il Sud.

A completare il programma, la finale nazionale delle Sud Innovation Champions, la più grande competizione del Sud Italia dedicata a startup, PMI innovative e progetti di ricerca. Dopo un percorso che ha toccato Sicilia, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, i vincitori regionali si contenderanno a Messina il titolo di Campione del Sud come Miglior Progetto d’Innovazione del Sud Italia.

L’agenda 2025 metterà al centro i grandi trend che stanno ridisegnando l’economia e la società: intelligenza artificiale, infrastrutture strategiche, TravelTech, FinTech, Media & Creator Economy, Product Management, policy e capitali per le startup. In programma keynote di Microsoft, IBM e Google Cloud, oltre a confronti con player globali come Airbnb, Booking, Expedia, WeRoad, Subito, Alibaba, Trustpilot, Mastercard, Moneyfarm, Qonto, insieme alle principali associazioni e fondi italiani dell’innovazione.

Novità 2025 sarà “SIS Waves”, il format che estende l’esperienza del Summit oltre la location di questa terza edizione all’interno del campus universitario. Dopo i due giorni al Polo Papardo, Messina infatti si trasformerà in un vero e proprio Fuorisalone del Sud, con eventi diffusi in piazze, locali, spazi culturali e creativi. Le “onde” del Summit porteranno energia in tutta la città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un calendario di appuntamenti paralleli, pensati per mostrare la vitalità del territorio e dare visibilità a chi sceglie di esserci. Un’attenzione particolare sarà riservata alla dimensione sociale e alla fruibilità dell’evento: grazie alla collaborazione con Trenitalia, i partecipanti provenienti da tutte le regioni del Sud potranno raggiungere Messina con sconti fino all’80% sui biglietti ferroviari, abbattendo le barriere logistiche e rendendo l’appuntamento realmente inclusivo.

“Siamo giunti alla terza edizione di un evento – ha dichiarato il Sindaco Basile – che come Amministrazione abbiamo sostenuto subito, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per l’innovazione in tutto il Sud Italia. Il Sud Innovation Summit non è un evento fine a se stesso: ogni anno aggiungiamo un tassello in più in un percorso che ha l’ambizione di rendere Messina un centro propulsivo per la trasformazione tecnologica e sociale. La grande novità di questa edizione è la forte interazione con il mondo universitario, che trasformerà il Polo di Papardo in un centro di conoscenza e formazione, ma anche di curiosità e opportunità per i giovani. Vogliamo offrire loro strumenti per affrontare un mondo del lavoro in rapida evoluzione e per diventare protagonisti attivi di questa rivoluzione digitale. Siamo orgogliosi di quanto stiamo realizzando: questo Summit conferma Messina come porta della Sicilia.”

Il Direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, ha sottolineato il valore concreto di un evento che non resta confinato alle parole: “Il Sud Innovation Summit non è soltanto un’occasione di confronto teorico: produce risultati tangibili che diventano parte integrante dei processi amministrativi quotidiani. Alcuni spunti emersi durante le prime edizioni oggi sono realtà operative nel Comune di Messina, soprattutto nell’ambito della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.”

La professoressa Giovanna Dugo, Prorettrice dell’Università di Messina, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra il mondo accademico e quello istituzionale: “L’Ateneo ha sostenuto fin dal principio il Summit, ma quest’anno abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questa collaborazione ospitando l’evento direttamente nel nostro Campus di Papardo, recentemente ristrutturato. È un luogo ideale per creare connessioni tra aziende, stakeholder, formatori e giovani, offrendo spazi per incontri, presentazioni e workshop. Abbiamo messo in campo un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha coinvolto i 12 dipartimenti dell’Università e abbiamo deciso di sospendere le lezioni per due giorni e riconoscere crediti formativi agli studenti che parteciperanno. L’obiettivo è arricchire il loro bagaglio di conoscenze e favorire il dialogo tra formazione, ricerca, impresa e istituzioni.”

Infine, Ruggeri, ha ringraziato l’Amministrazione comunale e l’Università per il sostegno, presentando il programma e ha sottolineato che: “Il Sud Innovation Summit non è semplicemente un evento, ma una piattaforma di riferimento per tutto il sistema dell’innovazione del Mezzogiorno. In soli tre anni è diventato un appuntamento imprescindibile per imprese, istituzioni, startup, università e investitori, un luogo dove si costruiscono reti, si condividono competenze e si definiscono le strategie che guideranno il futuro. La sua forza sta nel mettere insieme mondi diversi e farli dialogare su temi concreti – dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dalla transizione ecologica alle nuove competenze – trasformando la conoscenza in opportunità e le idee in progetti reali. Messina, grazie al Summit, è entrata stabilmente nella mappa dell’innovazione italiana, dimostrando che il Sud non è solo un territorio che subisce i cambiamenti, ma può esserne protagonista e guida.”