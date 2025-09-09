Al via la 5ª edizione del Bellini International Context a Catania e Messina | INFO

È tutto pronto per la quinta edizione del Bellini International Context: dal 13 al 28 settembre 2025, Catania e Messina diventano i due poli di una rassegna direttamente promossa e organizzata dall’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, in omaggio al compositore catanese che accoglie concerti lirico-sinfonici e cameristici, recital, spettacoli di danza, teatro musicale, incontri, approfondimenti scientifici e momenti di divulgazione.

Una fitta agenda di appuntamenti gratuiti su prenotazione, con l’unica eccezione dell’opera Il pirata (23 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania), proposta in un nuovo allestimento scenico con Irina Lungu, Celso Albelo e Franco Vassallo, diretta da Marco Alibrando e con la regia di Renato Bonajuto.

“Sono molto orgogliosa di annunciare la prossima edizione del Bellini International Context 2025 che rappresenta ormai un evento molto atteso all’interno della nostra programmazione – dice l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata – e che costituisce una vetrina di altissimo profilo per il talento artistico internazionale, ma anche un’occasione straordinaria per valorizzare la nostra regione, ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche uniche. Una conferma del nostro costante impegno nel sostenere la cultura e il turismo di qualità con l’obiettivo di continuare a rafforzare sempre più l’attrattività della nostra splendida regione e per promuovere il nostro patrimonio attraverso un’offerta culturale e turistica attenta e responsabile“.

“Il Bellini International Context 2025 – dichiara la coordinatrice artistica della rassegna Gianna Fratta – offre una proposta culturale eterogenea ed estremamente variegata, unificata dalla figura di Vincenzo Bellini. Tante le offerte per la città e per i turisti: dagli spettacoli di danza agli incontri culturali, dai concerti sinfonici all’opera, dal jazz al teatro, dalle opere in prima esecuzione assoluta ai recital, per un cartellone che spazia non solo all’interno dei linguaggi artistici, ma anche di generi e stili.

Bellini è la figura unificante, il Leitmotiv di ogni spettacolo, che al cigno catanese si ispira e da cui trae diretto impulso creativo. Spiccano nella programmazione il nuovo allestimento dell’opera belliniana Il pirata, che andrà in scena il 23 settembre nel teatro intitolato a Bellini, così come i tanti galà lirico-sinfonici e i tanti appuntamenti artistici e culturali che si dipanano tra Catania e Messina per un totale di quasi 30 eventi dal 13 al 28 settembre e centinaia di artisti coinvolti.

Da sottolineare l’imponente rete partenariale della rassegna, che vede coinvolti i più rappresentativi soggetti culturali dell’Isola, dai Conservatori di Palermo, Catania e Messina all’Università degli Studi di Catania, dal Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Bellini di Catania e il Teatro Vittorio Emanuele di Messina alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, senza tralasciare i grandi nomi del panorama internazionale chiamati ad interagire con le compagini del territorio. Un sistema di soggetti che, attraverso un’azione di coordinamento, si unisce per rendere omaggio alla figura di Vincenzo Bellini con una iniziativa direttamente promossa dall’Assessorato per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo“.

Dal canto suo, il Teatro Massimo Bellini di Catania ricorda – nelle parole del direttore artistico Fabrizio Maria Carminati – che “l’ente etneo partecipa fin dall’inizio a questa rassegna, con una proposta che include un’opera lirica in forma scenica tra le più ambite dagli appassionati come Il pirata, concerti, musica da camera e nuove commissioni affidate a compositori siciliani e testi narrativi. Il tributo a Vincenzo Bellini vedrà avvicendarsi nomi di chiara fama internazionale al Teatro Bellini e Villa Bellini. Quindi una lunga serie di concerti nel Cortile Platamone, al Teatro Sangiorgi e nella Cattedrale di Catania. L’intera città sarà coinvolta sul suo territorio in tutte queste diverse realtà, permettendo così ad un pubblico variegato di assistere anche gratuitamente ad una offerta musicale tutta improntata sul compositore ed ai suoi colleghi coevi che vanno dall’oltralpe alla città di Catania. Il Teatro Bellini con tutte le sue maestranze artistiche di orchestra e coro, tecniche ed amministrative, partecipa in primis a questo atteso appuntamento diventato ormai tradizione“.

Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina sottolinea – attraverso la dichiarazione del direttore artistico Musica e Danza Matteo Pappalardo – che “la sezione messinese del BIC 2025 vuole proporre la musica di Bellini secondo canoni classici, ma anche ripensando e rivisitando il suo magnifico repertorio alla luce di nuovi generi (il jazz, per esempio; ma non solo), cercando in questo modo di coinvolgere e interessare un pubblico sempre più vasto e diversificato; non disdegnando, poi, anzi trovando creativamente il modo, di accostare alcune delle pagine più famose del Cigno catanese con quelle di altri grandi musicisti del suo tempo o dei decenni successivi. Questo, in sintesi, il senso delle nostre scelte che traspariranno nel concerto di Celso Albelo e Daniela Cappiello, in Norma in Jazz con Paolo Fresu, passando per spettacoli dedicati alle scuole e nuove produzioni coreografiche, nell’incontro (im)possibile tra Bellini e Paganini, nei concerti della Bellini in Brass e Bellini Frequency: affidati alla bravura e all’entusiasmo dei giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra“.

Gli appuntamenti previsti

28 appuntamenti a ingresso gratuito e uno – l’opera Il pirata al Teatro Massimo Bellini di Catania – a pagamento, in onore e con protagonista principale il compositore siciliano, autore emblematico del teatro d’opera italiano insieme a Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini. Un’occasione unica per i siciliani e per i turisti che hanno scelto la Sicilia per le vacanze e che avranno la possibilità di conoscere le note belliniane da varie angolazioni: opera, musica da camera, teatro di parola e di figura, danza, jazz.

L’apertura è fissata per sabato 13 settembre a Villa Bellini di Catania con un Concerto di gala protagonisti il soprano Irina Lungu, il tenore Jack Swanson, le voci recitanti di Stefano Valanzuolo /autore anche dei testi) e Gaetano Aronica, le immagini di Gitrop e l’Orchestra e Coro del Teatro Bellini diretti da Antonino Fogliani.

Nei giorni successivi, sempre a Villa Bellini, la rassegna proporrà fitto programma tra linguaggi e nei generi diversi: domenica 14 settembre, il concerto Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento con il tenore Celso Albelo, il soprano Daniela Cappiello e l’Orchestra del Teatro Bellini diretti da Eliseo Castrignanò. Lunedì 15 settembre lo spettacolo CircusOperaShow. Da Bellini in poi, in cui l’opera, la musica e l’arte circense si intrecciano con Angela Nisi (soprano), Max Jota (tenore), Matteo D’Apolito (baritono), gli artisti del circo El Grito e Roberto Molinelli sul podio dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Si passa poi al Palazzo della Cultura: martedì 16 settembre, I giorni di Napoli con il pianista Francesco Nicolosi e lo scrittore Maurizio De Giovanni; mercoledì 17 settembre Bellini: un sogno fatto in Sicilia. Fantasie sulle arie d’opera con l’Ensemble del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo diretto da Fabio Correnti; giovedì 18 settembre Bellini in Jazz & Classic in Swing con la voce di Anita Vitale, Giuseppe Emmanuele al pianoforte e la HJO Jazz Orchestra.

La programmazione prosegue al Teatro Sangiorgi venerdì 19 settembre con un concerto cameristico del Quartetto di Catania dal titolo L’amore coniugale. Nello stesso luogo domenica 21 settembre Allacciate le cinture! Bellini Smiles! con il Duo Baldo (Brad Repp violino / Aldo Gentileschi pianoforte) e la partecipazione del soprano Maria Luigia Borsi, e ancora lunedì 22 settembre Le donne di Bellini Coreografia per sei danzatrici e voce recitante di Domenico Iannone (coreografia), Rocco Capri Chiumarulo (voce recitante), Roberto De Bellis (luci), Compagnia AltraDanza; mercoledì 24 settembre Il Bellini sinfonico e altro… con Nicola Malagugini (contrabbasso), Riccardo Pappalardo (oboe), Kassim Mima (soprano), diretti da Marco Odoni con l’Orchestra Vincenzo Scontrino e infine venerdì 26 settembre Frequency: la linea del canto romantico con la Massimo Youth Orchestra diretta da Michele De Luca.

Tornano le conversazioni-concerto ideate insieme all’Università di Catania Un Bellini, s’il vous plaît! sabato 20 (al Teatro Sangiorgi) e sabato 27 settembre (Auditorium del Conservatorio di Catania): la prima, Parafrasando Bellini: echi del belcanto nei salotti e nelle sale da concerto con Maria Teresa Storino (Conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro), Eugenia Cantone (flauto) e Alessandra Pafumi e Andrea Scirè (pianoforte); la seconda dal titolo Orombello torturato all’Elevazione. La musica di Bellini tra altare e palcoscenico con Carlida Steffan (Conservatorio “Vecchi Tonelli” di Modena) e l’organista Paolo Cipolla (Università di Catania). Sempre con l’Università e il Conservatorio di Catania è stato organizzato, mercoledì 24 (Foyer Teatro Massimo Bellini) e giovedì 25 settembre (Auditorium del Conservatorio di Catania), il Convegno per i 200 anni di Adelson e Salvini di Bellini, con un concerto conclusivo.

Il 23 settembre (martedì) giornata simbolica nel 190° anniversario della morte di Bellini, prevede la celebrazione della messa in Cattedrale (ore 10) con la partecipazione del Coro del Teatro Massimo Bellini diretto da Luigi Petrozziello e in serata (ore 21), al Teatro Massimo Bellini, l’attesa rappresentazione scenica de Il pirata. Il ritorno in scena di questo capolavoro è occasione, lunedì 22 settembre nel foyer del Teatro Bellini di Pirata reloaded. Retrospettiva multimediale degli allestimenti del Pirata al Teatro Massimo Bellini a cura di Maria Rosa De Luca, Giuseppe Montemagno e Graziella Seminara, con la ricerca iconografica di Marco Impallomeni e la collaborazione del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.

Moltissimi gli appuntamenti anche al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Venerdì 19 e sabato 20 settembre (alle ore 10.30) Bellindanza, spettacoli pensati per le scuole e i turisti, con le coreografie di Mariangela Bonanno e Alice Rella, la regia di Valerio Vella, il soprano Giulia Greco, il pianista Salvatore Messina e la Marvan Dance Company. Lunedì 22 settembre Bellini-Paganini, un dialogo (im)possibile da un’idea di Gianna Fratta su testo di Giampiero Mancini con gli attori Vincenzo De Michele (Bellini), Giampiero Mancini (Paganini) Ettore Pellegrino (violino), Stefano Di Battista Quartet e Nicky Nicolai (voce) con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina diretta da Marco Moresco. Martedì 23 settembre (alle ore 10.30 e ore 21) Bellini – Composizioni da camera in jazz con la Corelli Jazz Combo, Miryam Minutoli (voce), Alessandro Costantino (sassofono), Giuseppe Spada (chitarra), Salvatore Santamaria (basso elettrico), Simone Bombaci (batteria). Mercoledì 24 settembre Norma in Jazz con un grande musicista quale Paolo Fresu (tromba) e l’Orchestra Jazz del Mediterraneo. Si torna al repertorio classico venerdì 26 settembre Tra Bellini e Donizetti. Recital con Klara Kolonits (soprano), Alessia Nadin (mezzosoprano) e Salvatore Messina (pianoforte). Ultima giornata sullo Stretto sabato 27 settembre (ore 10.30) con Bellini in Brass! protagonista l’Ensemble ottoni e percussioni della Massimo Youth Orchestra diretto da Michele De Luca che torna in scena alle ore 21 con l’organico completo per Frequency: la linea del canto romantico.

Bellini International Context si chiude domenica 28 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania con il Concerto di gala per Vincenzo Bellini e per il 2754° anniversario della fondazione di Catania affidato all’Orchestra dell’ente etneo diretta da Francesco Di Mauro.

È possibile ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini e al Teatro Sangiorgi di Catania e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre, nelle serate di spettacolo, sarà possibile recarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità.

Prenotazioni su www.belliniinternationalcontext.it

oppure su https://www.eventbrite.it/o/bellini-international-context-70261671813

Le attività in programma al Palazzo della Cultura (ex Platamone), al Conservatorio di Catania, alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. e al foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero senza prenotazione, sempre sino a esaurimento dei posti disponibili.

È possibile acquistare i biglietti per l’opera Il pirata che hanno un costo da euro 15 a euro 25 e sono disponibili alla biglietteria del Teatro Bellini di Catania (martedì-sabato 9.30-13, tel. 095316150 www.teatromassimobellini.it) e tramite il circuito Vivaticket.

Il Bellini International Context è una manifestazione fortemente voluta dal governo regionale che si realizza grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.