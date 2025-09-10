Air Canada annuncia un volo diretto Catania-Montreal dal 4 giugno

Dalla prossima estate Air Canada lancerà un nuovo volo no stop tra Catania e Montreal rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Sicilia e il Nord America. La compagnia canadese opererà il collegamento diretto fra le due città con tre voli a settimana a partire dal 4 giugno e per tutta la stagione estiva. Lo rende noto la Sac, società che gestisce l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. “La nuova rotta Catania-Montreal rappresenta un passo strategico per il nostro scalo e per l’intera regione – ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le relazioni culturali che da sempre uniscono le due comunità. L’arrivo di Air Canada su Catania contribuirà non solo a incrementare i flussi turistici, attirando viaggiatori interessati a vivere la nostra isola, ma offrirà anche nuove opportunità di sviluppo economico per le imprese locali che guardano al mercato canadese e nordamericano. Questa operazione, che segue l’attivazione della tratta Catania-New York di Delta Air lines – sottolinea Torrisi – conferma ancora una volta la vocazione internazionale dell’Aeroporto di Catania, capace di attrarre con successo partner globali di primo livello. Con grande entusiasmo accogliamo questa nuova collaborazione che segna un ulteriore passo avanti nel posizionamento della Sicilia come destinazione internazionale di primo piano”.