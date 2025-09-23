Agrigento tra storia e cultura: da oggi è possibile acquistare una moneta in rame a soli 5 euro | INFO

Agrigento è molto più di una città: è un ponte tra passato e presente, dove storia, arte e archeologia si intrecciano in un racconto millenario. Per celebrare questo patrimonio straordinario, viene emessa nella giornata di oggi una moneta da 5 euro in rame della serie Capitali italiane della Cultura, dedicata alla splendida città siciliana. Un omaggio importante a un luogo che custodisce tesori senza tempo e che nel 2025 rappresenta al meglio la cultura italiana. Per acquistare la moneta, è possibile farlo CLICCANDO QUI.