Agosto da record per i 3 aeroporti della Calabria, numeri vertiginosi per i passeggeri: nel 2025 sono già 3 milioni, non era mai successo nella storia

La Calabria continua a macinare numeri da record per il proprio sistema aeroportuale, lanciato dalle iniziative del governatore Occhiuto: nei primi otto mesi del 2025 gli aeroporti regionali hanno accolto 2.958.893 passeggeri, superando con largo anticipo l’obiettivo fissato da SACAL e registrando un incremento del +26,3% rispetto al 2024, pari a 616.895 viaggiatori in più.

Agosto è stato un mese da record assoluto, con quasi mezzo milione di passeggeri nei tre aeroporti della Regione. Precisamente sono stati 473.233 per un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutti e tre gli scali hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo:

Passeggeri degli Aeroporti calabresi ad Agosto 2025

Lamezia Terme 346.894 ( +12,1% )

( ) Reggio Calabria 91.675 ( +49,4% )

( ) Crotone 34.664 ( +3,34% )

Passeggeri degli Aeroporti calabresi nel 2025 (Gennaio-Agosto)

Lamezia Terme 2.068.247 ( +14,1% )

( ) Reggio Calabria 662.693 ( +94,8% )

( ) Crotone 229.607 ( +21,7% )

Reggio Calabria traina la crescita con un balzo del +49,4%, Lamezia e Crotone consolidano gli incrementi previsti, confermando la vitalità di un sistema aeroportuale in espansione e sempre più competitivo.

L’Amministratore Unico di SACAL, Marco Franchini, ha commentato: “I risultati raggiunti confermano la forza del nostro lavoro di squadra e la solidità del percorso intrapreso. La crescita simultanea di tutti gli scali è un segnale inequivocabile: il valore di questo impegno non si misura solo nell’apertura di nuove destinazioni, ma dimostra che il sistema aeroportuale calabrese è un vero volano di sviluppo, capace di generare benefici duraturi e condivisi per tutta la comunità. L’obiettivo di 4 milioni di passeggeri entro fine anno è alla nostra portata. Continueremo a investire in infrastrutture moderne e servizi sempre più orientati al passeggero”.