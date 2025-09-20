Aggredito il cosentino Antonio Vaglica: l’ex vincitore di Italia’s Got Talent vittima di estorsione

Momenti di paura per Antonio Vaglica, 22enne vincitore di Italia’s Got Talent nell’edizione del 2022. Il cantante cosentino, originario di Mirto Crosia, ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno fermato un 16enne di origini tunisine, denunciato con l’accusa di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate. Il gip ha disposto il collocamento in comunità, nell’ istituto penale per minorenni di via Virginia Agnelli, per impedire il reiterarsi del reato. Vaglica è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Antonio Vaglica aggredito: la ricostruzione

Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, nella notte del 13 settembre, i due ragazzi si trovavano in casa quando sarebbe avvenuta l’aggressione. Vaglica avrebbe voluto chiudere il rapporto di amicizia con il ragazzo tunisino che lo avrebbe colpito con una pietra appuntita, intimandogli successivamente di consegnare soldi e telefono. Vaglica è riuscito a contattare le forze dell’ordine denunciando l’accaduto.

Le minacce sono proseguite su WhatsApp: il 16enne ha chiesto al cantante cosentino di recarsi in un fast food a piazza dei Mirti per consegnare una prima tranche di 3000 euro. All’appuntamento, però, i carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara hanno tratto in arresto il giovane.