Aeroporto di Pantelleria intitolato a Giorgio Armani, Enac accoglie la richiesta di Salvini: le ultime

Il consiglio di amministrazione dell’Enac “ha accolto l’iniziativa promossa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e ha disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista”. E’ quanto rende noto l’Ente nazionale aviazione civile. Il cda, presieduto da Pierluigi De Palma, si è riunito oggi presso l’aeroporto di Pantelleria.

Per Pierluigi De Palma l’intitolazione dello scalo “al grande stilista Armani si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’infrastruttura avviato da Enac con la gestione diretta della società in-house Enac Servizi, quale volano di crescita, sviluppo e turismo, oltre che presidio strategico per la continuità territoriale”. Tra i temi trattati dal Cda, anche l’Assemblea Icao che si svolgerà a Montréal dal 23 settembre, durante la quale il presidente Di Palma illustrerà l’iniziativa Enac “Pet Care on Board” nello Skytalk dedicato al trasporto aereo di Pet in cabina e al primo volo dimostrativo Ita Airways.