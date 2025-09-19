Aeroporto di Catania, donna siriana fermata dalla Polizia: dopo l’arresto chiede protezione in Italia

Una donna siriana di 33 anni è stata arrestata dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Catania Fontanarossa “Vincenzo Bellini”, dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Colonia, in possesso di una carta d’identità svizzera falsa. Fermata per un controllo documentale, la donna non è riuscita a superare la verifica degli agenti, che con l’ausilio di sistemi digitali, hanno confermato la falsificazione del documento.

Dopo la convalida dell’arresto, la 33enne è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa ed è stata immediatamente rilasciata. Contestualmente, ha presentato una domanda di protezione umanitaria in Italia.