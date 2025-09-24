Adrano, maxi operazione antimafia: 14 arresti contro il clan Scalisi, colpita la storica cosca etnea

Un durissimo colpo è stato inferto al clan Scalisi, storica consorteria criminale con base ad Adrano, nel catanese: la Polizia ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti esponenti dell’organizzazione, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge complessivamente oltre 30 indagati. L’ordinanza firmata dal GIP ipotizza reati gravissimi: associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, espulsione, detenzione illegale di armi. Le contestazioni sono aggravate dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso.

L’operazione ha coinvolto un’azione coordinata tra la squadra mobile di Catania, il commissariato di Adrano e la SCO, con la collaborazione della polizia di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa, Chieti e Caltagirone. Nei giorni scorsi sono stati disposti fermi contro 10 soggetti riconducibili al clan; al termine dell’udienza di convalida, per loro il gip aveva ordinato la custodia cautelare in carcere. L’indagine hanno preso in considerazione numerosi episodi nel territorio etneo, co ramificazioni che, secondo gli inquirenti, supererebbero i confini provinciali. Le indagini mirano a interrompere i fili criminali che si intrecciano tra droga, estorsioni e strumentalizzazioni della violenza.

Un piano ben preciso: uccidere i responsabili della morte del figlio

I fermi eseguiti contro dieci esponenti del clan mafioso Scalisi di Adrano sono stati disposti dalla Procura di Catania per un omicidio che era prossimo alla realizzazione. Il capo della cosca aveva pianificato nei minimi dettagli l‘uccisione degli autori della morte del figlio appena diciasettenne, ucciso a coltellate lo scorso 20 aprile a Francofonte (Siracusa).

Per l’agguato, che sarebbe dovuto essere commesso nel Siracusano, sarebbe partito da un commando proveniente da Chieti, utilizzando una falsa divisa da carabiniere e un furgone senza gps per evitare il tracciamento.