ACR Messina, si sblocca la situazione stadio “Franco Scoglio”: la soluzione trovata dal Comune

Si sblocca la situazione dello stadio “Franco Scoglio” per l’ACR Messina. La discussione era in corso da ieri e novità erano attese per oggi, dopo l’incontro tra Comune e società. Il rischio era che la principale squadra della città non potesse usufruire dell’impianto, a partire dalla prima partita in programma domenica 7, per via di un debito pregresso col Comune, che stava tentennando sulla concessione. Alla fine, dopo il confronto odierno, si è trovato un compromesso: la concessione avverrà solo una partita alla volta, con specifico pagamento di 3.200 euro di gara in gara.

La situazione resta tuttavia delicata, come raccontiamo da tempo. La squadra si sta ritrovando in questi giorni alla spicciolata e ha iniziato ad allenarsi soltanto lunedì. Domenica, però, si scende subito in campo, contro l’Athletic Palermo. C’è, inoltre, la situazione pendente riguardante il Tribunale. Intanto, però, il club ha risolto quest’altra situazione spinosa. Si attende la nota ufficiale.