ACR Messina senza “Franco Scoglio”? Cosa sta succedendo: le ultime e gli scenari sulla clamorosa indiscrezione

Domenica l’ACR Messina esordisce nel campionato di Serie D dopo la retrocessione, con un -14 di partenza, una situazione delicata e precaria, calciatori che stanno arrivando alla spicciolata e il primo allenamento tutti insieme svoltosi soltanto ieri. E’, enormemente, tutto in ritardo. Le incognite e i dubbi, per questo, sono dietro l’angolo. Oltre a questo, poi, vanno ad aggiungersi ulteriori elementi problematici. L’ultimo riguarda una clamorosa indiscrezione: quella che potrebbe vedere la squadra senza “Franco Scoglio” nell’esordio di domenica, a Messina, contro l’Athletic Palermo.

Il debito pregresso e le interlocuzioni

C’è, infatti, un debito pregresso col Comune – relativo a un mancato pagamento di 80 mila euro – alla base di una possibile non concessione. Già nelle settimane scorse, in Commissione, dal Comune avevano fatto sapere che l’ente aveva dato disponibilità per il nulla osta e non per la concessione, atto per cui servivano altre procedure. Oggi, a pochi giorni dall’esordio, spunta fuori una notizia che potrebbe destabilizzare un ambiente già depresso, arrabbiato e insicuro sul futuro.

Secondo quanto verificato, il debito tutt’ora rimane ma non è stata ancora assunta una decisione definitiva. C’è una discussione in corso e ad occuparsene al momento sono direttamente il sindaco e il capo di gabinetto. Ulteriori aggiornamenti si potrebbero avere nelle prossime ore: tra questo pomeriggio e domani, infatti, lo stesso Comune potrebbe diramare una nota ufficiale.