“Nell’ottica di una riorganizzazione, anche tecnica, del Settore Giovanile, si informa che domani, giorno 5 settembre alle ore 8,30, presso il Sorbello Stadium di Camaro, l’Acr Messina organizza un raduno di: ALLIEVI classe 2009/2010; GIOVANISSIMI classe 2011/2012; JUNIORES classe 2006/2007/2008. Si informa gli interessati che dovranno essere muniti di Certificato Medico per Attività Agonistica. Per Informazioni rivolgersi a: GIOVANNI CIRINO 3287065332″. Così in una nota l’ACR Messina annuncia l’avvio del raduno per Allievi, Giovanissimi e Juniores, volto a una riorganizzazione del settore giovanile.
ACR Messina, riorganizzazione del settore giovanile: pronto il raduno per Allievi, Giovanissimi e Juniores | INFO
L'ACR Messina annuncia l'avvio del raduno per Allievi, Giovanissimi e Juniores, volto a una riorganizzazione del settore giovanile
StrettoWeb