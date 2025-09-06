Acr Messina, proseguono gli annunci: arrivano altri calciatori tra cui tre ex Reggina

L’ACR Messina continua la sua campagna acquisti, considerando il notevole ritardo e sfruttando anche la finestra degli svincolati. Acquistato l’attaccante Alessio Aprile, nato a Comiso (RG) il 19 maggio 2005, ha militato nelle giovanili del Crotone e indossato la maglia del Locri. Il difensore è Stefano Bombaci, nato a Messina il 05 gennaio 2006, ha militato nelle giovanili della Reggina e del Catanzaro e indossato le maglie di Reggina e Puteolana.

Inoltre, è stato raggiunto aver raggiunto l’accordo per il tesseramento di: Matias Veron, nato il 04 febbraio 2007 a Crotone. Il centrocampista formatosi nelle giovanili di Reggina e Palermo ha poi fatto il suo esordio con gli amaranto. Yakelej Ivan, nato il 23/05/2007 ad Hawassa, in Etiopia. Il centrocampista è reduce dalle esperienze nei settori giovanili di Monza e Renate.

Bruno Maisano, nato il 06 luglio 2007. L’attaccante, formatosi nelle giovanili della Reggina è reduce dall’ultima esperienza proprio in maglia amaranto. Filippo Cicero, difensore nato il 05/04/2006. Arriva dall’esperienza del settore giovanile della Spal.

Alessandro Edos Cavalli, nato a Bologna il 18 settembre 2006. Ha militato nelle giovanili di Fermana e Mantova. I calciatori sono a disposizione del tecnico Romano.