ACR Messina, ora può aprire anche la prevendita: info e prezzi per il match contro il Gela

Dopo il definitivo ok per la disputa del match contro il Gela, grazie ai 10 mila euro raccolti dalla Cooperativa, l’ACR Messina ha potuto annunciare l’apertura della prevendita per la partita di domenica alle ore 15 al “Franco Scoglio”. “I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia, sul sito postoriservato.it e al botteghino dello stadio il giorno della gara, che sarà aperto dalle ore 12.00” si legge nella nota del club.
I prezzi
L’ACR Messina comunica i prezzi dei biglietti validi per le gare casalinghe della stagione 2025/26:
- Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita
- Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita
- Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti
- Tribuna: € 15 + diritti di prevendita
- Settore Ospiti: € 10 + diritti di prevendita
Punti vendita
Di seguito l’elenco dei punti vendita:
- Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)
- Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)
- Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)
- Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)
- Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)
- Bar La Rosa Nera (Via Giorgio la pira 7 MESSINA 98125 – PISTUNINA)
- Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)
- Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)
- Scotch Bar ( Via Cassisi, 2 Milazzo)