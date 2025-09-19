ACR Messina, ora può aprire anche la prevendita: info e prezzi per il match contro il Gela

Dopo il definitivo ok per la disputa del match contro il Gela, grazie ai 10 mila euro raccolti dalla Cooperativa, l’ACR Messina ha potuto annunciare l’apertura della prevendita per la partita di domenica alle ore 15 al “Franco Scoglio”. “I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia, sul sito postoriservato.it e al botteghino dello stadio il giorno della gara, che sarà aperto dalle ore 12.00” si legge nella nota del club.

I prezzi

L’ACR Messina comunica i prezzi dei biglietti validi per le gare casalinghe della stagione 2025/26:

Curva “Amici del Messina”: € 10 + diritti di prevendita

Curva Over 65 e Donne: € 8 + diritti di prevendita

Studenti di tutte le età: saranno attivate iniziative dedicate, comunicate direttamente tramite le scuole aderenti

Tribuna: € 15 + diritti di prevendita

Settore Ospiti: € 10 + diritti di prevendita

Punti vendita

Di seguito l’elenco dei punti vendita: