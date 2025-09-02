ACR Messina, nuova ufficialità: arriva un giovane attaccante

StrettoWeb

Continuano le ufficialità in casa ACR Messina, squadra ancora in costruzione, e anche con notevole ritardo, per le note vicende recenti. Tanti annunci sono arrivati in questi giorni e i nuovi calciatori si sono ritrovati tutti insieme ieri – al Sorbello Stadium – per il primo allenamento ufficiale della squadra, a meno di una settimana dall’inizio del campionato. La seduta si è tenuta a porte aperte davanti a diverse decine di tifosi, mentre non erano presenti i gruppi organizzati.

La nuova ufficialità sul calciomercato, di oggi, riguarda l’attaccante Christian Roseti. “La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Christian Roseti. Nato a Terranova da Sibari (CS) il 03/05/2006, ha indossato la maglia del Cosenza. Il calciatore è a disposizione del tecnico Giuseppe Romano” si legge.