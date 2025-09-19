ACR Messina, la Cooperativa annuncia: “nuovi azionisti, oltre 300 azioni acquisite e oltre 8 mila euro raccolti”

Ancora una buona risposta, dalla piazza di Messina, dopo l’annunciato fallimento dell’ACR. La Cooperativa, tornata in campo, ha annunciato la raccolta di 10 mila euro, che ha consentito la disputa del match di domenica, in attesa dell’esercizio provvisorio e in attesa di sbrogliare altre intricate matasse. Intanto, sui social, la Cooperativa ha informato circa altri importanti numeri raggiunti nelle ultime ore. La città si sta stringendo intorno alla squadra, nonostante la penalizzazione in campo e l’incertezza societaria.

Questi i numeri annunciati dalla Cooperativa. “E sono numeri – scrivono – che raccontano la voglia di calcio di Messina:

In meno di 15 ore:

87 nuovi azionisti

343 azioni acquistate

8.575 € raccolti

Abbiamo, come promesso, emesso il bonifico di 10.000€ che ha contribuito al regolare svolgimento della gara di domenica. Ma non ci possiamo fermare proprio adesso: Acquista il biglietto per la gara e sostinei i tuoi colori dal vivo, così da permettere di incassare cifre utili a sostenere le spese vive per i prossimi e imminenti appuntamenti in calendario. Continua a partecipare alla raccolta fondi su sccmessina.it. Non non ci fermiamo e continuiamo a credere che, insieme, possiamo farcela! Il Messina vive della sua gente. Tocca a te portarlo avanti!”.