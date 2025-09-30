ACR Messina, il curatore allo scoperto: “è arrivata un’offerta, ed è valida”. Ci sarà l’asta: ufficializzate data e prezzo. Cosa succede ora

Lo avevamo scritto: tra la fine della scorsa e l’inizio di questa. E così è. Il curatore dell’ACR Messina, Maria Di Renzo, prova a velocizzare i tempi, riguardo alla procedura fallimentare, ufficializzando l’offerta ricevuta e fissando l’asta, che si terrà il 14 ottobre. “La prosecuzione dell’attività sportiva da parte della Procedura Concorsuale è stata una vetrina importante ed utile per la Squadra e nei giorni scorsi è pervenuta alla sottoscritta un’offerta irrevocabile di acquisto cauzionata per l’acquisizione del ramo sportivo del A.C.R. Messina” si legge in un comunicato diffuso dalla stessa Di Renzo.

“L’offerta è stata ritenuta valida dagli Organi della Procedura e con due distinti provvedimenti il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione dell’esercizio provvisorio ed ha autorizzato la scrivente ad acquisire l’offerta, ponendola a base d’asta di una raccolta offerte migliorative, che, se perverranno, daranno vita ad una gara tra gli offerenti che si svolgerà giorno 14 ottobre p.v., con le modalità indicate nell’avviso di vendita in corso di pubblicazione. Il prezzo a base d’asta è di € 210.000,00 e l’aggiudicatario dovrà farsi carico oltre che delle spese di trasferimento, anche del debito sportivo gravante sulla Società, nonché dei costi di gestione del ramo sportivo a decorrere dalla data di aggiudicazione” si legge ancora.

“Per maggiori dettagli invito gli interessati a prendere visione dell’avviso di vendita che a breve sarà disponibile sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti del Gruppo Edicom S.p.a. gestore incaricato dal Tribunale per seguire la vendita telematiche ed in ogni caso a contattare la sottoscritta, che si dichiara disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni” si chiude la nota.

Dunque, chi vorrà partecipare all’asta dovrà partire dalla base di 210 mila euro, a cui aggiungere il debito sportivo, le spese di trasferimento e i costi di gestione. Se nessuno parteciperà all’asta, l’offerta considerata valida sarà la prima, unica e sola, ovvero quella già ricevuta dal curatore. Intanto, in questa prima decade di ottobre, la squadra continuerà a scendere in campo regolarmente, per via della prosecuzione dell’esercizio provvisorio. L’ultima sfida prima dell’asta, segno del destino, sarà il derby dello Stretto contro la Reggina.