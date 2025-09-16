ACR Messina, il club è fallito ma la squadra prova a isolarsi: “clima disteso nell’allenamento mattutino”

L’ACR Messina, difatti, non esiste. Ieri il Tribunale lo ha dichiarato fallito. Dilapidati, almeno per il momento, gli sforzi recenti del gruppo Peditto. Il Commissario Maria Di Renzo è stato nominato curatore e ora si dovrà occupare della gestione fallimentare, dall’ipotesi esercizio provvisorio a quella dell’asta, nell’obiettivo di provare a salvaguardare la continuità sportiva. Altrimenti, nella peggiore delle ipotesi, la squadra sarà esclusa dal campionato e il club scomparirà.

Squadra che intanto prova a isolarsi, continuando ad allenarsi. C’era fiducia, e un po’ più di ottimismo, dopo il successo di domenica a San Cataldo, anche se la classifica continua a rimanere precaria, con un pesante -10. “Clima disteso nell’allenamento mattutino di stamattina al ‘Sorbello Stadium’ di Bisconte” scrive il club in una nota ufficiale. “Oltre all’indisponibile Saverino, ancora ai box per l’infortunio rimediato nella gara contro l’Athletic Club Palermo, si aggiungono Clemente, fuori per un affaticamento muscolare, e Reis Daquinto, che pomeriggio svolgerà gli esami strumentali”.