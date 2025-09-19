ACR Messina, Curva Sud durissima con Sciotto: “ora che il verme non c’è più, torniamo allo stadio”

Dopo la decisione di disertare lo stadio per via della presenza di Sciotto, gli ultrà dell'ACR Messina hanno deciso di tornare a riempire i gradoni, ora che lui è uscito di scena, in seguito al fallimento

tifosi acr messina sciotto

La Curva Sud dell’ACR Messina si è espressa. Ed è durissima. Dopo la decisione di disertare lo stadio per via della presenza di Sciotto, gli ultrà hanno deciso di tornare a riempire i gradoni, ora che lui è uscito di scena, in seguito al fallimento. I toni usati, però, sono abbastanza decisi. “La Curva Sud di Messina, nella sua totalità e unità, prende atto dell’uscita di scena del verme che per anni ha deriso la nostra piazza. Come già espresso nel nostro precedente comunicato, con coerenza e determinazione, ora che la sua presenza non sarà più un ostacolo, torneremo ad occupare i nostri gradoni, la nostra casa, con la stessa passione e mentalità che ci hanno sempre distinto negli anni”, si legge.

“I nostri gradoni sono e saranno sempre il luogo dove esprimere la nostra appartenenza al Messina calcio. Coloriamo il settore, tiriamo fuori le palle, fino all’ultimo secondo per la nostra amata biancoscudata!!!” aggiungono.

