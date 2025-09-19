ACR Messina, Curva Sud durissima con Sciotto: “ora che il verme non c’è più, torniamo allo stadio”

La Curva Sud dell’ACR Messina si è espressa. Ed è durissima. Dopo la decisione di disertare lo stadio per via della presenza di Sciotto, gli ultrà hanno deciso di tornare a riempire i gradoni, ora che lui è uscito di scena, in seguito al fallimento. I toni usati, però, sono abbastanza decisi. “La Curva Sud di Messina, nella sua totalità e unità, prende atto dell’uscita di scena del verme che per anni ha deriso la nostra piazza. Come già espresso nel nostro precedente comunicato, con coerenza e determinazione, ora che la sua presenza non sarà più un ostacolo, torneremo ad occupare i nostri gradoni, la nostra casa, con la stessa passione e mentalità che ci hanno sempre distinto negli anni”, si legge.

“I nostri gradoni sono e saranno sempre il luogo dove esprimere la nostra appartenenza al Messina calcio. Coloriamo il settore, tiriamo fuori le palle, fino all’ultimo secondo per la nostra amata biancoscudata!!!” aggiungono.