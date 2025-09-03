ACR Messina, continuano gli annunci: arrivano due giovani

StrettoWeb

Dopo aver risolto la grana stadio (la concessione sarà per singola gara, previo pagamento di 3.200 euro a partita), l’ACR Messina continua la sua campagna acquisti, considerando il notevole ritardo e sfruttando anche la finestra degli svincolati. Questa sera, due nuove ufficialità, riguardanti un giovane portiere e un giovane difensore.

I due annunci

“La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Jacopo Del Bello. Nato a Castel Ritaldi (PG) il 25/09/2004, ha militato nelle giovanili della Roma e del Perugia e indossato le maglie di Vibonese e Recanatese.

La società Acr Messina comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Flavio Di Lazzaro. Nato a Roma il 13/04/2006, ha militato nelle giovanili del Modena e indossato le maglie di Lvupa Frascati e Terracina”.