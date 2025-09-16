ACR Messina, chiesto il rinvio delle prossime due gare. E Peditto esce allo scoperto, ma…

Maria Di Renzo, curatore dell'ACR dopo il fallimento, ha lavorato sin da subito alla possibilità di un esercizio provvisorio, ma è necessario ottemperare immediatamente alle spese, trovare risorse

ACR Messina

Ci risiamo. E’ di nuovo corsa contro il tempo, ennesimo reset, sempre alla ricerca di fondi, di raccolte, di appelli. L’ACR Messina è fallito, ma in una situazione particolare: una società nuova c’era, che si stava impegnando, così come la squadra scesa in campo, seppur con un fardello pesante (penalizzazione). Però, pendevano dei debiti pregressi, importanti, maturati negli anni, e il Tribunale non si è “fidato”. Così, nella scelta tra piano di rientro e liquidazione giudiziale, ha optato per la seconda. E ora l’ACR è nel caos. Maria Di Renzo, curatore, ha lavorato sin da subito alla possibilità di un esercizio provvisorio, ma è necessario ottemperare immediatamente alle spese, trovare risorse. Al momento, in cassa c’è qualche migliaio di euro. Troppo poco per stipendi, trasferte, vitto e alloggio dei giocatori e non solo.

In ogni caso, si vuole fare in modo di continuare a giocare. Il DG Peditto lo ha confermato a chiare lettere alla Rai: “stiamo valutando la possibilità di foraggiare il conto del Messina per garantire la continuità sportiva e scendere regolarmente in campo senza alcun tipo di problema”. Sarebbe stato chiesto il rinvio delle prossime due partite, da parte del curatore, per fare il punto della situazione – sulla gestione fallimentare – con più calma. Si tratterebbe del match di domenica 21 settembre al “Franco Scoglio” con il Gela e di quello di mercoledì 24 ad Acireale. Su questo, Peditto precisa: “La richiesta di un posticipo è un atto formale e dovuto da parte del Tribunale. Vediamo se riusciamo a evitarlo e a giocare regolarmente”.

