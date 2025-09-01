Due operai di un’impresa che stava eseguendo la rimozione di un impianto di carburanti dismesso nella caserma dei carabinieri della compagnia di Acireale sono stati colpiti da un’improvvisa fiammata che si è sviluppata per cause in corso di accertamento. I due, un 57enne e un 60enne, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove sono ricoverati con la prognosi riservata.
Acireale, fiammata durante lavori in caserma: due operai gravemente ustionati
