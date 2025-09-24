Accesero fumogeni in curva: 11 tifosi della Cavese colpiti da Daspo a Crotone

Undici tifosi della Cavese sono stati sottoposti a Daspo dal questore di Crotone Renato Panvino in relazione all’incontro di Lega Pro giocato dalla squadra campana a Crotone il 4 gennaio scorso. Nell’occasione, all’interno della curva riservata agli ospiti, sono stati accesi fumogeni che avrebbero rappresentato un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. I tifosi protagonisti del gesto sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che ha avviato le indagini.

Gli stessi sono stati identificati mediante l’incrocio dei vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dislocate lungo il perimetro dello stadio. La Digos, secondo l’accusa, è riuscita, per ciascuna di loro, a descrivere e delineare le singole responsabilità, con la collaborazione degli uomini della Uigos del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni. La Divisione polizia anticrimine ha poi avviato le istruttorie per la predisposizione di ogni singola misura. I Daspo avranno una durata variabile da uno e cinque anni, alcuni anche con la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia competente per territorio durante lo svolgimento delle gare.