Il 25 settembre 2025 presso il Circolo Reggio Sud sito in via Sbarre Inferiori 84 a Reggio Calabria si terrà il 7° Memorial “Paolo Costantino”. Durante la serata è previsto un dibattito socio-culturale a cura del Dr. Rodolfo Malaspina avente per oggetto “Paolo Costantino ed il Parco Lineare Sud”. Interverranno:
Dr. Demetrio Delfino – Presidente Circolo Reggio Sud
Dr.ssa Anna Nucera – ex Dirigente scolastico
Dr. Giovanni Latella – Delegato allo Sport Comune di Reggio Calabria
On. Giovanni Nucera – ex Assessore Regionale
Presenterà la serata la Dott.ssa Tatiana Costantino
L’Associazione a fine dibattito offrirà degli stuzzichini ai presenti. Allieterà la serata la band musicale offerta dal Circolo Reggio Sud. L’ingresso è gratuito.