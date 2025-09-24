A Reggio Calabria si terrà il 7° Memorial “Paolo Costantino”

Il 25 settembre 2025 presso il Circolo Reggio Sud sito in via Sbarre Inferiori 84 a Reggio Calabria si terrà il 7° Memorial “Paolo Costantino”. Durante la serata è previsto un dibattito socio-culturale a cura del Dr. Rodolfo Malaspina avente per oggetto “Paolo Costantino ed il Parco Lineare Sud”. Interverranno:

Dr. Demetrio Delfino – Presidente Circolo Reggio Sud

Dr.ssa Anna Nucera – ex Dirigente scolastico

Dr. Giovanni Latella – Delegato allo Sport Comune di Reggio Calabria

On. Giovanni Nucera – ex Assessore Regionale

Presenterà la serata la Dott.ssa Tatiana Costantino

L’Associazione a fine dibattito offrirà degli stuzzichini ai presenti. Allieterà la serata la band musicale offerta dal Circolo Reggio Sud. L’ingresso è gratuito.

